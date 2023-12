I oktober lød der en advarsel fra dansk brigadegeneral – nu bliver hans værste frygt til virkelighed

Den kommende kampklare 1. Brigade har fået Leopard 2 A7-kampvogne og den nye tunge morter Cardom 10, imens Caesar-artilleri er på vej. Men der er kritik af Forsvarskommandoen for at ville indkøbe et luftværn, der efterlader den hjælpeløs over for en modstanders droner og artillerimissiler. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Fold sammen

Læs mere