I et årti hjalp hun kvinder med hjemmefødsler. Nu er det slut: »Retten til sin egen krop er det vigtigste, der findes«

Kvinder skal selv have lov til at bestemme, med hvem og hvordan de ønsker at føde, mener tidligere jordemoder Io Hultén. Men i retten blev hun dømt for grove forsømmelser og mistede sin autorisation. Hultén er dagens gæst i »Pilestræde«.