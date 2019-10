I dag vokser Rigsfællesskabet med et område svarende til Jylland

I dag vokser Rigsfællesskabet med cirka 27.000 kvadratkilometer - et område, der kun er en smule mindre end hele Jyllands areal.

Det sker når udenrigsminister Jeppe Kofod (S) underskriver en ny aftale om grænsedragning, der betyder, at kontinentalsoklen nord for Færøerne udvides, og at Rigsfællesskabet dermed bliver større.

»Nye streger på verdenskortet må og skal trækkes i overensstemmelse med international ret. De aftaler vi underskriver i dag er forhandlet i overensstemmelse med FN’s Havretskonvention og tjener som et skoleeksempel på, hvordan vi på fredelig vis kan løse potentielle grænsetvister i Nordatlanten og Arktis,« udtaler udenrigsministeren i en pressemeddelelse.

FAKTA Rigsfællesskabet Kongeriget Danmark udgøres af Danmark, Færøerne og Grønland og betegnes også som Rigsfællesskabet. Inden for rigsfællesskabet nyder Færøerne og Grønland delvis autonomi med hjemmestyre. »Danmark er også en del af Rigsfællesskabet. En ny regering ønsker et ligeværdigt, positivt og styrket partnerskab i Rigsfællesskabet baseret på tillid og gensidig respekt. I fællesskab med Grønland og Færøerne vil vi udvikle danske ansvarsområder,« står der i regeringens forståelsespapir. Ifølge The World Factbook, der udgives af CIA, har Grønland et areal på 2.166.086 km2. Danmarks areal er 43.094 km2. Færøernes areal er 1.393 km2. Her indregnes dog kun landareal. FOLD UD

Aftalen bliver underskrevet i Stockholm i forbindelse med Nordisk Råds session. Her vil også repræsentanter fra Island, Norge og Færøerne sætte pen til den nye grænsedragning.

I Udenrigsministeriets pressemeddelelse beskrives aftalen som »resultatet af adskillige års diplomatisk og juridisk arbejde«. I regerings lovprogram, der blev fremlagt for en måned siden, beskrives aftalen ligeså.

»Traktaten fastsætter Kongeriget Danmarks maritime grænse og regulerer herudover blandt andet hvorledes parterne skal forholde sig i tilfælde af grænseoverskridende mineralforekomster,« står der i lovprogrammet.

I Jeppe Kofods redegørelse fra 2. oktober om samarbejdet i Arktis, bliver »Kontinentalsokkelprojektet« også nævnt. Her kan man læse, at projektet har haft til opgave at identificere områder, hvor Danmark kan gøre krav på havbundsområder. Projektet blev iværksat i 2002, og omhandler, udover området nord for Færøerne, yderligere ét område ved Færøerne og tre ved Grønland.

Som en del af projektet skal FN’s Kommission for Kontinentalsoklens grænser (CLCS) desuden - på sigt - tage stilling til et område i det arktiske ocean, som både Danmark, Canada, Norge og Rusland gør krav på.

Hvis der efter CLCS’ anbefalinger fortsat eksisterende overlappende krav til området fra de forskellige lande, vil den endelige grænsedragning skulle ske efter politiske forhandlinger mellem landene.

»I en tid med stigende stormagtsinteresse for regionen er jeg meget tilfreds med, at de nordiske lande og Rigsfællesskabet på den måde går forrest og viser vejen,« siger udenrigsminister Jeppe Kofod om udvidelsen af kontinentalsoklen nord for Færøerne.