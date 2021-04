I aften kan din sommerferies skæbne blive afgjort: »Det øjeblik, de siger, at det atter er muligt, vil vi meget gerne i luften«

I aften samles Folketingets partier endnu en gang omkring forhandlingsbordet under hjemlige himmelstrøg for at drøfte muligheden for, at befolkningen til sommer igen kan opleve solen danse en inciterende flamenco i swimmingpoolen under varmere luftlag.

Som situationen er netop nu, frarådes alle udlandsrejser, så det er med andre ord ikke ulovligt at rejse til udlandet. De nuværende restriktioner udløber på tirsdag.

I turist- og rejsebranchen er en klar genåbning dog bydende nødvendig. Det mener Henrik Specht, der er direktør i brancheforeningen Rejsearrangører i Danmark.

Henrik Specht fortæller, at der er behov for hurtigst muligt at få en dato for genåbningen af rejserne.

»Vi har brug for en dato for, hvornår vi atter kan rejse på ferie i udlandet. Man kan ikke blot åbne om mandagen, hvis man får tilladelse om søndagen,« siger han.

»Danskerne skal have lejlighed til at købe rejser et stykke tid i forvejen. Ud over branchens hensyn skal der også tages hensyn til de rejsende, som i disse dage kan være usikre på, hvor og hvordan de skal tilbringe sommeren. Ud over en dato har vi brug for at vide, hvilke vilkår det foregår på, og til hvilke destinationer man kan rejse.«

Hvilken dato ville være tids nok til en genåbning?

»Sommerferien er vigtig, men vi håber da, at der vil blive lukket op væsentligt før da. Meget, meget gerne i midten af maj. På dette tidspunkt har mange af de danskere, som ønsker det, fået tilbudt første vaccination, og vi har jo også det digitale coronapas,« siger Henrik Specht.

Hvor vigtige er aftenens forhandlinger for rejsebranchen?

»De er utrolig vigtige. Hvis vi ser tilbage på det forgangne år, har charterbranchen grundet rejserestriktioner oplevet en omsætningsnedgang på 93 procent. Sidste år gik vi glip af højsæsonen, fordi regeringen 29. maj indførte en tremåneders rejserestriktion. Vi har behov for en snarlig udmelding om, hvornår vi atter kan komme i luften, så danskerne i år får mulighed for at komme afsted.«

Selvom der i omtrent et år har hersket svære kår for rejsebranchen, er Henrik Specht fortrøstningsfuld. Det er han, fordi smittetallene er lave, fordi der er færre indlagte, og fordi stadig flere danskere bliver vaccineret.

»Man skal huske på, at hvor man tidligere har set meget på incidenstallene ude i den store verden, er det jo ikke lande, der smitter. Det er mennesker, der smitter. Hvis vi passer på os selv og overholder myndighedernes anbefalinger og bruger det store test- og opsporingssystem herhjemme i kombination med vaccinationerne, så føler jeg, at vi er godt rustet,« siger han.

Der skal lukkes op begge veje

Henrik Specht håber, at der også vil blive genåbnet »den anden vej«, så udenlandske turister kan få lov til at rejse til Danmark og bo på hotellerne og spise på restauranterne.

Hvorfor er det så vigtigt, at rejsevejledningerne bliver ændret, når det ikke er ulovligt at rejse til udlandet?

»Vi har i rejsebranchen tradition for at følge myndighedernes anvisninger, og siger myndighederne, at vi skal undlade ikkenødvendige rejser, så gør vi det. Det øjeblik, myndighederne siger, at det atter er muligt, vil vi meget gerne i luften.«

Henrik Specht fortæller, at der før genåbningerne er en betragtelig mængde forarbejde:

»For charterrejsearrangørernes vedkommende er der en tre til fire uger. Det hænger sammen med, at man dels skal have sin fly- og hotelkapacitet gjort klar, og ikke mindst, at man skal have solgt så mange rejser, at man kan sende fyldte fly afsted. En af grundpillerne er, at man som rejsearrangør hyrer et helt fly, og det forudsætter, at man kan fylde flyet op med rejsende. Dette er grundlaget for, at man kan tilbyde de rejsende nogle gode og attraktive priser.«