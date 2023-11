Hver tredje skolepatruljeelev har oplevet hensynsløs opførsel fra voksne

Rundtom i hele landet står de klar ved skolerne i deres karakteristiske refleksveste.

Men det er ikke altid smertefrit for børnene i skolepatruljerne at hjælpe elever sikkert over vejen.

En ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik viser, at godt hver tredje skolepatruljeelev har oplevet ubehagelige situationer, hvor voksne har opført sig hensynsløst. Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Eleverne i skolepatruljerne oplever blandt andet, at andre trafikanter kører for stærkt, er uopmærksomme, aggressive eller generelt ikke udviser de fornødne hensyn ved skolevejene.

»Det er et problem for trygheden på skolevejene generelt, at nogle trafikanter ikke viser hensyn, blæser på færdselsloven og samtidig udviser aggressiv adfærd over for de børn, som frivilligt har valgt at være skolepatrulje,« siger politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Koncernkommunikation, i pressemeddelelsen.

Øget politikontrol

Undersøgelsens resultater har ført til, at Rådet for Sikker Trafik nu indgår et samarbejde med LB Forsikring og 74 af landets kommuner for at skabe mere tryghed for skolepatruljerne.

Politiet spiller i denne uge også en særlig rolle i at skabe mere fokus på problematikken.

De fleste af landets politikredse vil nemlig føre kontrol ved skolevejene til og med på fredag den 17. november.

Og Rigspolitiet opfordrer til, at man som voksen overvejer en ekstra gang, hvordan man opfører sig omkring børnene i trafikken.

»Når vi færdes i trafikken sammen med børn, skal man huske, at de oftest spejler sig i ens adfærd, hvorfor vi som voksne altid bør tænke over hvordan, vi opfører os, for på den måde kan vi bidrage til en ordentlig og sikker trafikkultur. Skabe et rum hvor vi alle kan være trygge. For der skal være plads til alle - og et smil skader aldrig,« siger Christian Berthelsen i pressemeddelelsen.