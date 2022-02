Hundredvis fanges i socialt bedrageri i lufthavnen: »Det er uacceptabelt«

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre? Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme. Bestil Allerede abonnent? Log ind

Skift abonnement Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme. Skift

Klik her. Du skal ændre dit samtykke til “tillad alle”. Dit samtykke

544 borgere skal betale knap fire millioner kroner tilbage, efter at lufthavnstilsynet i samarbejde med Toldstyrelsen har gennemført en række kontrolaktioner i Kastrup Lufthavn. Det fremgår af en årsstatus for lufthavnstilsynet for 2021 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Lufthavnstilsynet kontrollerer, at borgere, der modtager offentlige ydelser som dagpenge og kontanthjælp, ikke overtræder rådighedsreglerne ved at rejse til udlandet uden at have meldt det til a-kassen eller kommunen.

Det vækker forargelse hos Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

»Det er fuldstændig uacceptabelt at begå socialt bedrageri. Det hører ingen steder hjemme at forsøge at snyde fællesskabet og fortsat modtage en offentlig ydelse, mens man er bortrejst,« skriver han i en mail til Berlingske.

Berlingske kunne i efteråret 2021 fortælle, at der var rejst tilbagebetalingskrav på 883.756. Det tal er steget til knap fire millioner kroner, viser den nye opgørelse for hele 2021.

Lufthavnstilsynet har fra 1. juni 2021 gennemført 30 kontrolaktioner, svarende til én om ugen, i Kastrup Lufthavn. Man har kontrolleret 13.464 personer. Det har ført til 692 sager. Ud af dem er 544 sager indberettet til a-kasser og kommuner, som har truffet afgørelser om tilbagebetaling af de knap fire millioner kroner.

Der mangler fortsat tilbagemeldinger i 150 sager, hvor sagsbehandlingen endnu ikke er afsluttet. Tilbagebetalingskravet forventes derfor at blive større, viser opgørelsen.

Størstedelen af dem, der er blevet udtaget til yderligere kontrol i lufthavnen, er indvandrere fra ikkevestlige lande. Det viser nye tal fra Folketingets Beskæftigelsesudvalg i et svar til Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard, der på baggrund af en artikel i Berlingske efterspurgte fordelingen af sager opgjort på herkomst.

Tallene viser, at 218 af 388 indberettede borgere i perioden 1. juni til 24. oktober er indvandrere fra ikkevestlige lande.

Frygter stigning

Lufthavnstilsynets tal ærgrer Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen.

»Tallene viser, at det er relevant og vigtigt, at vi opretholder lufthavnstilsynet. Det er uacceptabelt, at borgere begår socialt bedrageri,« siger han.

Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører, Bent Bøgsted, frygter at se en større stigning i antallet af folk, der snyder med sociale ydelser i opgørelsen for 2022, fordi coronaepidemien har sat sit præg på tallene for 2021.

»Jeg tror, at vi vil se, at antallet af folk, der snyder, vil stige. Jeg venter derfor spændt på den næste opgørelse,« siger han.

Bent Bøgsted er ikke afvisende over for at skærpe kontrollen i lufthavnene.

»Hvis flere kontroller er berettiget, så skal det indføres. Men det ser vi først, når de næste tal kommer.«

Tallene vækker ikke bekymring hos Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører, Jette Gottlieb.

»Jeg tror ikke, det er nødvendigt med øget kontrol. Jeg synes, at tallene viser, at der ikke er mange, der snyder. Jeg kan udmærket leve med, at det er den kontrol, vi har,« siger hun.

Venstres Hans Andersen siger til Berlingske, at han gerne vil drøfte yderligere tiltag i lufthavnene.

»Jeg vil gerne drøfte yderligere tiltag til at sikre, at mennesker, der begår socialt bedrageri, bliver taget i tilsynet i lufthavnen,« siger han.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard skriver til Berlingske, at han på nuværende tidspunkt er tilfreds med de nuværende tiltag, men at han følger situationen nøje.

»Tilsynet kan derfor gennemføre 52 kontrolaktioner årligt. Det, mener jeg, er et godt udgangspunkt for at forebygge socialt bedrageri. Når det så er sagt, så er det naturligvis et område, som jeg følger nøje, og jeg vil løbende holde øje med, om der er behov for at styrke indsatsen mod socialt bedrageri yderligere,« skriver han.

Spørger man Enhedslistens Jette Gottlieb, giver det mening, at mange af de indberettede borgere er ikkevestlige indvandrere.

»Det er logisk. Hvis du er fra Somalia, og din far ligger for døden, så tager du afsted. Den drivkraft har folk, der er født og opvokset i Danmark måske ikke i samme grad,« tilføjer hun.

I 2018 blev lufthavnstilsynet genindført i forbindelse med finansloven efter nogle års pause.

I 2022 besluttede man at videreføre lufthavnstilsynet med yderligere bevillinger på 2,2 millioner kroner. Fra 2022-2025 stiger bevillingen til 4,2 millioner kroner om året. Det glæder beskæftigelsesministeren.

»Tallene vidner om, at der fortsat er en udfordring på området. Derfor er jeg også glad for, at vi med den seneste finanslov viderefører indsatsen frem til 2025, så vi kan opretholde niveauet for lufthavnstilsynet,« skriver han til Berlingske.