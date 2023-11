Hundredvis af svenskere får bøder, når de kører ind i Danmark: »Jeg forstod ingenting«

I godt halvanden måned har København været en miljøzone, og gamle dieselbiler har siden da været uønskede i byen.

Den 1. oktober blev det nemlig forbudt at køre i dieselbiler af klassifikationen Euronorm 1-4 ind i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, medmindre man har fået eftermonteret et godkendt partikelfilter.

Men det er ikke kun danskere, der siden har måttet betale bøder for at overtræde reglerne.

På den anden side af Øresund har 644 svenskere nemlig modtaget en bøde for at have kørt i dieselbil i den danske hovedstad. Det skriver det svenske medie Aftonbladet.

En af dem er 62-årige Helene Aurell, der kørte fra sit hjem lidt uden for den skånske by Simrishamn til København i slutningen af oktober.

Turen kørte hun i sin Opel med dieselmotor fra 2011. Det kostede hende en bøde på i alt 3.000 danske kroner.

»Jeg forstod ingenting. De vil have, at jeg skal betale 1.500 danske kroner gange to for at køre frem og tilbage,« siger hun til Aftonbladet.

Ikke Sveriges ansvar

Svenske Helene Aurell fortæller dertil, at hun kun har kunnet finde begrænset information på nettet om de nye danske dieselregler.

»Jeg synes, at 3.000 danske kroner er vældigt mange penge for en forseelse, man lige har indført, især fordi det ikke har været let at finde information om det,« siger Helene Aurell til Aftonbladet.

Men der er ikke meget hjælp at hente for svenskerne hos deres egne myndigheder.

Ifølge Per Öhlund, der er efterforsker ved den svenske transportstyrelse, er det den enkelte bilists eget ansvar at finde ud af, hvilke regler der gælder, når man kører bil i et andet land, skriver Aftonbladet.

»Sverige har pligt til at informere om regler, der gælder i Sverige. Men vi overvåger ikke, hvordan andre lande vælger at ændre deres regler,« siger han.

Mange danskere har også modtaget bøder, siden de nye regler trådte i kraft. I Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune alene er der udstedt 2.733 bødeforlæg.

Reglerne gælder også i landets tre andre miljøzonekommuner: Odense, Aarhus og Aalborg. I alt er der udstedt 4.812 bøder i de fire største danske byer.