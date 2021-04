Hundredvis af demonstranter marcherede ned ad Københavns gader: »Vi bliver ved resten af livet«

Flere hundrede – ja, måske tusinde – demonstranter marcherede lørdag aften otte kilometer i Hovedstadens gader.

Protestgruppen Men In Black afholdt nemlig atter en demonstration for at vise utilfredshed med regeringens håndtering af coronaepidemien. Denne gang var det særligt »massetest« og det nyligt indførte coronapas, som protesterne var rettet mod.

I en lang slange travede demonstranterne på den planlagte rute fra Enghave Plads gennem Valby og Frederiksberg for til sidst at ende på Rådhuspladsen.

Gennem hele ruten gik Morten Jakobsen, stifter og en del af Men In Blacks ledelse, foran menneskemængden og holdt styr på tropperne. Han var »meget tilfreds« med aftenens fremmøde.

»Prøv lige at se,« sagde stifteren, mens han vendte sig om og rettede hænderne mod menneskeskaren som bevis.

Et sted langt nede i skaren af demonstranter befandt sig en kendt, dansk musiker. Ham vender vi tilbage til.

»Det handler om frihed«

Men In Black, der jævnligt arrangerer demonstrationer mod coronarestriktioner og lignende, har den seneste tid tiltrukket sig en del opmærksomhed. Det skyldes blandt andet, at en af gruppens demonstrationer 9. januar endte med tumult, voldelige sammenstød og 18 anholdelser.

Helt anderledes var stemningen dog på Enghave Plads, inden gåturen begyndte lørdag klokken lidt over 19.

Den grå, flisebelagte plads kunne til forveksling ligne en mindre festivalplads. Folk stod i små grupper med øl i hånden, musik spillede fra store højttalere og enkelte fik sig endda en svingom.

I pladsens periferi stod 68-årige Birthe Lundgaard, der er pensionist. Med sit farverige tøj adskilte hun sig fra den sortklædte og noget yngre mængde, ligesom hun bar et stort, hvidt skilt med teksten »Hvorfor lyver Mette? (statsminister Mette Frederiksen (S), red.)«

Hvad er det, du mener, at Mette Frederiksen lyver om?

»Stort set det hele. Mundbindene. PCR-testene,« forklarede pensionisten og henviste til flere studier, der angiveligt sætter tvivl ved effektiviteten af de nævnte ting.

Birthe Lundgaard er aldrig blevet coronatestet, og hun skal heller ikke vaccineres mod coronavirus.

Birthe Lundgaard er aldrig blevet coronatestet, og hun skal heller ikke vaccineres mod coronavirus.

Sådan skal det fortsætte, og derfor var hun taget hele vejen fra hjembyen Odense for at protestere mod coronapasset, som er nødvendigt for at komme til eksempelvis frisør. Passet kan man kun få gennem test, overstået covid-19-sygdom eller færdigvaccination.

»Jeg demonstrerer for frihed – altså både min egen, mine børns og mine børnebørns frihed. Men det kommer med en stor pris, fordi min familie kan ikke rumme mine holdninger,« sagde Birthe Lundgaard, som oplever, at flere af hendes nærmeste tager afstand til hende grundet hendes holdninger omkring coronavirus.

Kendt musiker til demonstration

Anført af sortklædte personer med elefanthuer og et stort dannebrogsflag, begyndte menneskemængden på Enghave Plads så småt at begive sig ud på den planlagte rute.

Næsten kun pantsamlerne var tilbage på pladsen, da musikeren Rasmus Nøhr kom til syne for Berlingske.

Nøhr, der blandt andet er kendt for sangen »Sommer i Europa«, har på det seneste gjort sig bemærket, efter han var hovednavnet ved den store og meget kontroversielle genåbningsfest, der trods restriktioner skulle have været afholdt 11. marts. Festen blev dog aflyst på grund af dårligt vejr i sidste øjeblik.

Musikeren Rasmus Nøhr har mistet adskillige bookinger på baggrund af sine holdninger om coronavirus. Fold sammen Læs mere Læs mere

Musikeren er imod coronapasset, og generelt mener han, at Danmark mangler en åben og offentlig debat omkring håndteringen af coronavirus. Og hans standpunkter har haft mærkbare konsekvenser, forklarede han.

»Jeg er blevet fyret fra musikbranchen. De vil ikke have noget med mig at gøre mere,« fortalte Rasmus Nøhr.

Hvordan fyret?

»Jeg er blevet ringet op, hvor der er blevet sagt, at når jeg deltager i en demonstration for genåbning af landet, så kan jeg ikke få nogle job på danske festivaler. De vil ikke have noget med mig at gøre.«

I et raskt tempo banede slangen af demonstranter sig vej til Vestre Fængsel. Rasmus Nøhr og Berlingske gik helt bagest i slangen. Foran fængslet stoppede slangen. Fyrværkeri blev antændt. En stime af brag lød fra slangens forreste led.

»Kan vi godt lige blive hernede? Jeg skal ikke være en del af det dér,« sagde Rasmus Nøhr og forklarede, at han »er lidt bange for fyrværkeri«.

Rasmus Nøhr tog til lørdagens demonstrationen alene, og det var første gang, at han deltog i en Men In Black-demonstration. Men hvorfor vælger en anerkendt musiker at iklæde sig sort tøj og demonstrere, når det har konsekvenser for hans arbejde?

»Det her, synes jeg, er så vigtigt, at jeg er nødt til at være her. Jeg elsker at spille musik, men er jeg er først og fremmest en borger, et menneske,«:

»Som menneske er jeg nødt til at prøve og råbe op og sige »hey, vi er ude på et vildspor« og vi skal tilbage til, at vi holder sammen, passer på hinanden, forholder os til videnskaben, og hvor regeringen ikke slipper afsted med at lyve og lyve,« sagde Rasmus Nøhr, som ivrigt argumenterede for, at regeringen blandt andet har løjet i minksagen.

Slagsang og larm

I Valby tog Berlingske afsked med Rasmus Nøhr, der blot ville holde sig i demonstrationens bageste led.

Derpå bevægede Berlingske sig op gennem hele menneskemængden for at nå til demonstrationens front. Den rejse tog flere minutter og blev ikke just lettere af, at man til tider måtte springe for at undvige fyrværkeri på jorden, alt imens at raketter sprang over hovedet på en.

Demonstrationen var – uden tvivl – larmende. De fremmødte demonstranter råbte parolen »Frihed for Danmark! Vi har fået nok!« gentagne gange, og flere beboere på Frederiksberg måtte da også til vinduerne for at finde kilden til den larm, de sandsynligvis lagde øre til i eget hjem.

Også Men In Blacks egenproducerede sang »Mette Ciao,« brølede ud ad adskillige højttalere, som demonstranterne selv havde medbragt.

Det gjaldt blandt andet den store, kuffertlignende JBL-højttaler, som 19-årige Mathias Helweg og 26-årige Patrick Spangholm havde taget med. Hjemmefra havde de to mænd lavet en playliste, der blandt andet inkluderede sangnumrene »Mette Ciao« og »Gi Mig Danmark Tilbage«.

»Og noget Shubidua,« indskød Mathias Helweg, der deltog i demonstrationen for anden gang:

»Der skal være noget til de danske ører.«

Mathias Helweg og Patrick Spangholm var til demonstrationen sammen med deres onkel, mormor og flere andre familimedlemmer samt venner. Spejdede man udover demonstranterne generelt var det en broget flok, som bestod af overvejende mange unge mænd, men også af børnefamilier og pensionister.

Demonstrationen endte på Københavns Rådhusplads, hvor fem store politivogne holdt klar, og hvor flere demonstranter holdt taler fra et podium.

Men In Black fortsætter

Demonstrationen endte på Københavns Rådhusplads, hvor fem store politivogne holdt klar, og hvor flere demonstranter holdt taler fra et podium.

»Pandemien findes fandeme ikke,« lød det fra den første taler, en kvindelig sygeplejerske, som blev bifaldet.

En indsatsleder fra Politiet estimerede, at der var 800 demonstranter lørdag. Samme leder kunne ikke sætte tal på, hvor mange betjente, der var på arbejde under demonstrationen – der var bare »nok« betjente på arbejde, konkluderede han.

Morten Jakobsen, stifter og en del af ledelsen hos Men In Black, var dog overbevist om, at der var langt flere fremmødte end 800. Tallet fra politiet fandt han utroværdigt.

Men In Black kommunikerer via Facebook, og her havde 1.032 tilkendegivet, at de ville deltage i lørdagens demonstration. Yderligere 3.000 havde meldt sig som »interesserede« i begivenheden.

Gruppen blev stiftet i november, og Men In Black arrangerer demonstrationer hver anden lørdag. Demonstrationerne vil de fortsætte med lang tid endnu, forsikrede Morten Jakobsen:

»Vi bliver ved resten af livet. Det er jo helt galt,« sagde han.