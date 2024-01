Samfund Abonnement

Hun har selv prøvet, »når storken ikke kan finde vej«. Men nu sås der tvivl om øget hjælp til barnløse

De Konservative kræver nu, at barnløse familier får ret til behandling på private fertilitetsklinikker, hvis ventetiderne i det offentlige er for lange. Ellers frygter de, at regeringens løfter om mere hjælp kun bliver en »teoretisk rettighed«.