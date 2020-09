Hovedstadspolitiker smittet med corona: »Det virker ikke så skarpt, det der smitteopsporing«

Først kom det frem, at Pia Allerslevs nære kontakter ikke havde fået besked om, at hun var smittet med covid-19.

Dernæst oplyste Sundheds- og Ældreministeriet, at Sundhed.dk havde modtaget 42 henvendelser om samme problematik, som blev beskrevet i Berlingske.

Torsdag fik den konservative rådmand i Frederiksberg Kommune Nikolaj Bøgh så svar på sin coronatest.

Den var positiv.

Han mener selv, at han er blevet smittet ved et arrangement på sine børns skole i lørdags, hvor en række børn, forældre og lærere efterfølgende er blevet testet positive for covid-19.

Det var han dog stadig uvidende om mandag, hvor han sad ved siden af Jan E. Jørgensen (V) til et møde på Frederiksberg Rådhus i cirka en time, hvorefter de to spiste frokost sammen.

Folketingsmedlem Jan E. Jørgensen har ikke fået en besked om smitterisiko i Smittestop-appen, selv om Nikolaj Bøgh er overbevist om, at telefonerne var inden for en meters afstand.

»Jeg synes, det er ærgerligt, hvis man bilder folk ind, at de er med til at lave smitteopsporing, og at de kan passe på sig selv ved at downloade appen, og den så ikke virker,« siger Nikolaj Bøgh.

Jan E. Jørgensen bekræfter, at han har siddet ved siden af Nikolaj Bøgh, og at de efterfølgende spiste sammen ved et cafébord udenfor.

Han er selv stor fortaler for smitteappen på sociale medier og har haft den i et stykke tid, fordi han synes, at »tanken bag er ret genial«.

»Nu skal man jo passe på med at slutte fra enkelttilfælde til regel, men vi kan i hvert fald konkludere, at den ikke virker hver gang,« siger han.

Onsdag skrev Berlingske om Mogens og hans kone, som ikke fik besked fra Smittestop, selv om de begge havde meldt sig smittede i appen. Mogens fortalte, at han er bange for, at appen skaber en falsk tryghed hos mange, og det var sundhedsordfører for Dansk Folkeparti Liselott Blixt enig i.

Jan E. Jørgensen er nervøs for det samme.

»Dels så mister man en fantastisk mulighed for at smitteopspore, men dels gør det måske også, at nogle bliver mindre forsigtige, fordi man tænker, »hvis jeg har været sammen med nogle, der er smittet, så får jeg jo straks en besked«. Hvis det så i virkeligheden viser sig at være en falsk tryghed, så synes jeg da, at det er ret problematisk,« siger han.

Nikolaj Bøgh fortæller, at han har influenzalignende symptomer med nedsat appetit og tørhed i munden. Han mener også, at appen kan skabe en falsk tryghed.

»Hvis ikke appen virker, er det falsk tryghed. Min hustru har også downloadet appen, og hun har ikke fået besked på, at jeg er smittet. Jeg synes, det er ærgerligt, hvis man bilder folk ind, at de er med til at lave smitteopsporing, og den så ikke virker,« siger han.

Lang telefonkø hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Han blev ringet op af Styrelsen for Patientsikkerhed torsdag, mens han sad i et andet opkald. Derfor sendte styrelsen en SMS med en opfordring om at ringe tilbage.

»Det gjorde jeg så. Jeg kom igennem efter en time og 27 minutters ventetid. Hvor mange gider at vente en time og 27 minutter på det? Det forekommer ikke særligt effektivt, at de ikke har sat nogle flere mennesker ved telefonerne,« siger han.

For lidt over en uge siden skrev Berlingske, at eksperter slog alarm over få smittejægere, fordi der fra 1. oktober vil sidde 181 personer specifikt med smitteopsporing.

Kunne du være nervøs for, at nogle tænker, at de ikke vil bruge tid på det?

»Det kunne jeg meget nemt være nervøs for, ja. Det virker ikke så skarpt, det der smitteopsporing,« svarer han.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyste for lidt over en uge siden til Berlingske, at de ansætter nye medarbejdere hver uge. Samt at man samarbejder med rigspolitiets mandskab i Jonstruplejren, og at deres øvrige medarbejdere også hjælper med smitteopsporing ved spidsbelastninger.

Med hensyn til myndighedernes Smittestop-app erkendte teknisk leder for appen hos Sundheds- og Ældreministeriet Lene Ærbo til DR, at en teknisk fejl kan have betydet, at de nærmeste kontakter, eksempelvis folk der bor sammen, ikke har fået besked om, at de har været tæt på den smittede.

»Vi kan se, at i nogle tilfælde, hvor mobiler er sammen i længere tid, for eksempel i over et døgn, så får nære kontakter ikke en smittenotifikation,« siger Lene Ærbo til DR.

Teknikerne er i gang med at få bekræftet fejlen og vil herefter forsøge at udgive en opdatering til appen. Lene Ærbo opfordrer borgere, der oplever problemer, til at tage kontakt til sundhed.dks support på tlf. 44 22 20 80.