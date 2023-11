Hollænder får lang fængselsdom for indsmugling af amfetamin

21-årige Debbie Shanice Harhkmans fra Holland er mandag i Retten i Glostrup blevet idømt 12 års fængsel.

Hun er dømt for at have smuglet 99 kilo amfetamin og ti kilo ketamin ind i Danmark. Harhkmans er ligeledes blevet udvist af Danmark for bestandigt.

I samme sag er danske Marc Poul Guldbjørn blevet idømt 11 års fængsel for besiddelse af 34 kilo amfetamin og ti kilo ketamin.

20-årig Selina Maria Barlage fra Holland er ligeledes i samme sag blevet idømt to års fængsel. Hun var tiltalt for det samme som Debbie Shanice Harhkmans, men retten fandt ikke Barlage skyldig i indsmugling af amfetamin, men i stedet for forsæt til at indsmugle en lignende mængde hash.

Ud over fængselsstraffen er Selina Maria Barlage blevet udvist af Danmark med et indrejseforbud i seks år.

Alle tre dømte har anket deres domme.

Sagen omhandler begivenheder, der fandt sted 5. oktober sidste år.

De to hollandske kvinder smuglede sammen med en hollandsk mand, der tidligere er blevet idømt 12 års fængsel i sagen, om formiddagen den store mængde narkotika ind i Danmark.

Det skete fra Holland via Tyskland i to biler. Narkotikummet befandt sig i en sort Renault, som Selina Maria Barlage kørte.

I en følgebil - en hvid Mercedes-varebil - befandt Debbie Shanice Harhkmans sig sammen med den hollandske mand.

På vejen Vesterskel i Hvidovre mødtes de med Marc Poul Guldbjørn samt en anden dansk mand, der tidligere er blevet idømt 11 års fængsel i sagen.

Den indsmuglede narkotika skulle fordeles, så den kunne blive solgt videre, og Marc Poul Guldbjørn fik 34 kilo amfetamin og de ti kilo ketamin af den hollandske mand. Den anden danske mand fik 41 kilo amfetamin.

Overleveringerne var blevet ordnet, og Marc Poul Guldbjørn kørte væk i en grå Fiat. Men de involveredes planer blev hurtigt spoleret. Politiet havde nemlig holdt øje med dem og slog til.

