Hjerteskærende video: Hval kæmper for overlevelse

En 17 meter lang finhval kæmper sig langsomt frem i havvandet.

Den har brækket ryggen, og chancerne for overlevelse er nærmest minimale.

Den blev spottet tæt ved den spanske kystby Cullera af besætningen på et skib tæt på den sårede hval.

Kaptajnen på skibet troede, at det store havdyr var fanget i et fiskenet, men virkeligheden viste sig at være en helt anden.

Besætningen kontaktede den spanske civilgarde, der både sendte dyrlæger og biologer ud til finhvalen for at finde årsagen til den opsigtsvækkende skade. Det skriver mediet Live Science.

Det blev hurtigt klart, at hvalen ikke var offer for et fiskenet, men at den i stedet lider af såkaldt skoliose, der betyder en skæv ryg.

Det er endnu uvist, hvad der præcis er skyld i hvalens lidelser, men eksperter, der blev sendt ud til havs for at undersøge finhvalen, fortæller, at der er stor sandsynlighed for, at den kan være blevet ramt af et skib.

20.000 hvaler dør årligt af fartøjer​

Det er langt fra første gang, at en hval har været offer for fartøjer til søs. Ifølge Live Science bliver cirka 20.000 hvaler dræbt af skibe hvert år.

Samtidig er der mange hvaler, der bliver ramt af fartøjer, som i en længere periode lever med smerter og varige mén. Men generelt er chancerne for overlevelse ikke særlig store.

Finhvalerne bruger nemlig kroppen til at styre deres store hale til at svømme hurtigt gennem vandet, når de skal fange store stimer af fisk. Men når ryggen er brækket, bliver jagten ekstra svær.

»Vi kan se på videoen, at hvalen allerede er meget tynd og begynder at se usund ud. Det er meget usandsynligt, at den vil overleve,« siger chefforsker Jens Currie fra Pacific Whale Foundation på Hawaii til Live Science.

Der gik ikke mere end et par timer, før hvalen bevægede sig væk fra kysten og ud på dybere farvand. Den er ikke blevet set siden, oplyser mediet.

Finhvalen er det næststørste nulevende dyr i verden – kun overgået af blåhvalen. Den er også en af de hurtigst svømmende hvaler med en fart på helt op til 40 kilometer i timen.