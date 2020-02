Historisk skandale afslørede IT-systemer på et »helt utilstrækkeligt niveau« – men politiet har givet 460.000 kr. i bonus på fire år

Det er en af de største skandaler i nyere tid:

Teledatasagen har kastet dansk retsvæsen ud i en historisk krise og har skabt tvivl om et centralt spørgsmål: Er uskyldige blevet dømt? Er skyldige gået fri?

Der har i mindst syv år været fejl i de teledata, som politiet har brugt til bevisførelse. Og skandalen skyldes blandt andet store problemer i Rigspolitiets IT-systemer, viser en rapport. Alligevel har chefen for selvsamme organisations IT-afdeling scoret bonusser for op mod en halv million kroner.

Fra 2016 til 2019 har chefen for Rigspolitiets IT-afdeling således fået udbetalt bonusser for sammenlagt 460.000 kr. Det møder kritik fra Peter Skaarup, gruppeformand i Dansk Folkeparti og medlem af Folketingets Retsudvalg:

»Jeg tror, at de fleste danskere har svært ved at forstå, at man uddeler bonus til chefer, som har ansvaret for store fejl inden for vores offentlige systemer. For mig at se skal de her bonusser afskaffes og erstattes med almindelige lønrammer, som almindelige danskere har,« siger Peter Skaarup.

IT-chefens bonus fremgår af en ny opgørelse i et svar til Folketinget fra justitsminister Nick Hækkerup (S). Ministeren vil nu arbejde på at afskaffe brugen af resultatløn i politiet, fremgår det af svaret.

»Jeg tror grundlæggende ikke på at drive ledelse gennem resultatløn. Derfor har jeg bedt Justitsministeriet se på mulighederne for at afskaffe brugen af resultatløn på ministeriets område,« lyder det.

Stigning i bonus

Lars Ole Dybdal har siden marts 2016 været IT-direktør i Rigspolitiet. Der har i mindst syv år været fejl i de teledata, som politiet har brugt til bevisførelse. Problemerne skyldes ifølge en revisionsrapport fra Deloitte blandt andet »utidssvarende« IT-systemer »på et helt utilstrækkeligt niveau«.

FAKTA Det siger rapporten fra Deloitte Deloitte har undersøgt teledataskandalen. I deres revisionsrapport lyder det: »Systemerne og den tilhørende infrastruktur kan kort beskrives som utidssvarende og kompleks og omfatter en række forskelige systemer, integrationer mellem systemer og dataoverførsler. IT-miljøet har løbende været udviklet i takt med at nye dataformater, behov mv. er opstået. Udviklingen kan bedst beskrives som »knopskydning«. Undersøgelsen viser, at den samlede systemplatform, herunder procedurer for udvikling og drift, er på et helt utilstrækkeligt niveau.« FOLD UD FOLD UD

Alligevel har chefen for IT-afdelingen fået 460.000 kroner de seneste fire år.

Det er imidlertid ikke nødvendigvis sådan, at det er Lars Ole Dybdal, der har fået alle pengene. Det fremgår således af svaret til Folketinget, at tallene kan dække over bonusser givet til medarbejdere eller for præstationer fra tidligere år. Det er altså muligt, at nogle af pengene er gået til Dybdals forgænger på posten.

Tallene viser, at bonusserne til IT-chefen er røget i vejret fra 2016 og fremefter. Fra 2013 til 2015 blev der sammenlagt udbetalt 100.000 i bonus til lederen af IT-afdelingen. Den samme stigning ses ikke i øvrige afdelinger i politiet.

Fejl i Tibetsagen

Teledataskandalen er ikke den eneste skandalesag, der har ramt Rigspolitiet. Også i Tibetsagen har der været problemer med IT-afdelingen hos Rigspolitiet.

Den 22. maj 2018 dukkede en lang række interne e-mail sendt mellem medarbejdere i politiet om netop Tibet-sagen pludselig op. Den oprindelige Tibet-kommission, der skulle undersøge, hvorfor betjente i 2012 havde taget flag fra fredelige demonstranter, havde ikke modtaget de e-mail. Det blev opdaget i en rutinemæssig kontrol foretaget af Rigspolitiets Koncern IT. Opdagelsen af nye mail var en del af baggrunden for, at Tibetkomissionen blev genåbnet i 2018.

7. juni 2018 erkendte Lars Ole Dybdal over for Ritzau, at der var begået fejl.

»Der er tale om en beklagelig fejl, hvor vi i forbindelse med en omlægning af mailsystemet har ladet en udgave af nogle medarbejderes mailarkiver ligge på en server,« sagde han.

Det udbetalte beløb til IT-chefen var højest i 2017 med 200.000 kr., mens det i 2019 var på 170.000 kr.. Det fremgår af en tidligere afsløring af B.T., at de 200.000 kr. er det højest mulige beløb, som IT-chefen kan få.

Berlingske har forsøgt at få Rigspolitiet til at fortælle om baggrunden for bonusserne. Rigspolitiet henviser til en tidligere aktindsigt, som B.T. har fået i IT-direktørens kontrakt. Rigspolitiet vil ikke oplyse, hvilke resultater der ligger bag de udbetalte beløb år for år. Berlingske har videre bedt Rigspolitiet forholde sig til sammenhængen mellem kritikken af IT-systemerne og bonusserne, men uden held.

FAKTA IT-chefens resultatmål Der er ifølge B.T. fem parametre, der afgør, hvor stor en bonus IT-direktøren får: 1. Fokus på eksekvering. Prioritering og eksekvering af projekter. (25 pct.) 2. Samarbejde. Implementering og forankring af samarbejde med IBM. (25 pct.) 3. IT-sikkerhed og databeskyttelse. (25 pct.) 4. Den kunderettede organisation. Ny Koncern IT og serviceorganisation (15 pct.) 5. Effektivisering. Reduktion af udgifter til eksterne konsulenter (10 pct.) Det fremgår, at IT-chefen de seneste fire år har fået udbetalt følgende resultatløn: 2016: 100.000 kr. 2017: 200.000 kr. 2018: 90.000 kr. 2019: 170.000 kr. FOLD UD FOLD UD

Senest har det mødt kritik, at Rigspolitiet har fyret flere IT-eksperter. Der er blevet gennemført en drastisk nedskæring af Rigspolitiets Koncern IT. Ifølge de faglige organisationer blev der i torsdags fjernet 19 stillinger fra den enhed, der 24 timer i døgnet understøtter alle betjentes, efterforskeres og anklagerers arbejde. Det svarer til knap fem procent af medarbejderstaben. Det skriver Politiken.

Det har ikke været muligt for Berlingske at få en kommentar fra justitsminister Nick Hækkerup (S), da han er på vinterferie.

Opgørelsen over bonusser til politiets chefer viser, at 142 politichefer samlet fik 7,3 millioner kroner i bonus i 2019. Du kan se i listen herunder, hvilke afdelinger bonusserne tilfaldt. Der er tale om gennemsnitlig udbetaling af bonus til chefer og personer ansat i højere lønrammer.