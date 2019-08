Her er den danske velhaver-aktivist, der betaler for at få Trump-babyen til Danmark

Det koster mange penge at få den berømte oppustelige Trump-baby til Danmark fra USA, og få den i luften over København, mens den amerikanske præsident Donald trump er i byen på statsbesøg den 2. september.

Mandag fortalte aktionens bagmand Morten Skovgaard, at han havde igangsat et crowdfunding-projekt til at betale de op til 100.000 kroner, som det koster at få transporteret ballonen fra USA til Danmark, men i dag fortæller computerspils-iværksætteren Nicholas Francis til Berlingske, at han betaler hele regningen. Det skyldes, at der var opstået tvivl om, hvorvidt crowdfundingen kunne nå at komme i mål tidsnok til at gennemføre aktionen. Hvad den endelige udgift bliver er ikke fastlagt endnu.

»Jeg har været i tvivl om, hvorvidt jeg ville optræde som anonym sponsor, men på den anden side virker det også unødigt suspekt. Og jeg vil gerne stå ved det, jeg gør. Jeg er bare en velhavende familiefar, der gerne vil bidrage med lidt satire,« siger Nicholas Francis.

Jeg har været i tvivl om hvorvidt jeg ville optræde som anonym sponsor, men på den anden side virker det også unødigt suspekt. Og jeg vil gerne stå ved det, jeg gør. Jeg er bare en velhavende familiefar der gerne vil bidrage med lidt satire, siger Nicholas Francis, der betaler for at få Trump-ballonen til Danmark. privatfoto Fold sammen Læs mere Læs mere

Han er opmærksom på den kritik som brugen af ballonen, der forestiller Donald Trump klædt i babyble med sikkerhedsnål, har vakt, blandt andet fra det socialdemokratiske medlem af Folketinget Lars Aslan Rasmussen, der betegner aktionen som »voksenmobning«.

»Det synes jeg er skudt helt ved siden af. Hvis Donald Trump havde været en almindelig borger, ville jeg synes, det var for groft, men som leder af en verdensmagt må han tage en tudekiks og finde sig i det. Vi skal heller ikke glemmer hans egne mobbemetoder, som når han får sine tilhængere til at råbe 'Lock her up' om Hillary Clinton,« siger Nicholas Francis.

Morer sig

Nicholas Francis har tjent en formue som medstifter af firmaet Unity Technologies, der formelt blev etableret i 2007, og som har over 2000 ansatte verden over. Firmaet, som Nicholas Francis ikke længere er en del af, leverer teknologi, der særligt bruges i mobilspil. Idag koncentrerer han sig om det, han kalder småprojekter og om at være far til en halvanden år gammel dreng. Donald Trump har han ikke noget personligt udestående med, men det kan godt more ham, at Donald Trump føler sig irriteret over ballonen.

»Den primære grund til, at jeg synes ballonen har en berettigelse, er dog, at den kan fungere som et samlingspunkt for diverse protestgrupper, hvadenten det drejer sig om klima-, LGBT- eller andre aktivister,« siger Nicholas Francis.

Han vil selv være til stede under demonstrationen mod Donald Trump, der begynder, når præsidenten ankommer den 2. september. I øjeblikket har aktionsgruppen Baby Trump Danmark ansøgt både politiet, Københavns Kommune og Trafikstyrelsen om tilladelse til at opsætte præsidentbabyen et sted i Indre By.

»Trafikstyrelsen er inddraget, fordi babyen skal flyve i 30 meters højde, og vi skal selvfølgelig være sikre på, at den ikke kommer i vejen for lufttrafikken,« siger Nanna Zerlang, der tager sig af det praktiske.

Hvis alt går efter planen, vil københavnerne og den amerikanske præsident kunne se babyen over byens tage mellem klokken 11 og 17 den 2. september.