Her er Danmarks nye F-35 kampfly: Har en helt særlig egenskab

Danmark skal, som det vil være mange bekendt, have nye kampfly, og mandag kan Flyverkommandoen løfte sløret for, hvordan dele af designet skal se ud. Det oplyser Forsvaret på sin hjemmeside.

I 2021 modtager Danmark det første F-35 kampfly. Selve jagerflyet er som udgangspunkt en standardvare, og flyet er således det samme, der leveres til købere verden over. Det er en fordel, at de fleste elementer er identiske, så man kan udveksle erfaringer og holde omkostninger til reservedele og udvikling nede.

Standardbemalingen er den samme, uanset hvilket land flyet tilhører, men på ét punkt, kan man sikre, at flyet skiller sig ud, og det er på den nationale afmærkning – man skal naturligvis kunne se, hvilket lands forsvar flyet repræsenterer.

Jan Dam, stabschef, Forsvarets Flyverkommando »F-35 er ikke bare Forsvarets eller Flyvevåbnets nye kampfly. Det er hele Danmarks kampfly.«

Selv om det står frit de enkelte lande frit for, er der ikke skejet ud i forhold til det danske symbolvalg. Flyverkommandoen har således lagt sig fast på, at det er Dannebrog, der skal males på halefinnen, hvilket ligger i tråd med F-35 flyets designfilosofi, ligesom traditionen har været anvendt i hele Flyvevåbnets 70-årige historie, hvor man har anvendt afdæmpede grafiske udtryk.

Dannebrog er valgt, fordi flyet skal være let at kende på en landingsbane, hvor de danske jagerfly kan være parkeret sammen med tilsvarende fly fra andre lande, og samtidig skal symbolet vise, at flyene er ejet af alle danskere.

»F-35 er ikke bare Forsvarets eller Flyvevåbnets nye kampfly. Det er hele Danmarks kampfly, der skal sørge for, at vi alle kan sove trygt om natten. Derfor skal F-35 selvfølgelig bemales med Dannebrog på halefinnen og på den måde vise, at F-35 er nationens skjold mod fjender,« siger oberst Jan Dam, der er stabschef i Forsvarets Flyverkommando.

Designmæssigt er det dog ikke »bare« et rødt »fødselsdagsflag«. Det nydesignede Dannebrogsflag er i en mere mørkerød nuance, mens det hvide er erstattet af en grålig tone.

FAKTA Fakta om bemalingen på F-35 Grundfarven på danske F-35A-kampflyene bliver samme mørkegrå nuance som andre nationers fly – FS 36170 efter det amerikanske Federal Standard system.

Sikkerhedsafmærkninger og betjeningsforskrifter følger også den internationale standard for F-35A. Skrifttypen er US Navy Long Beach. Tegninger af disse forskrifter er endnu ikke tilgængelige i en form, som tillader offentliggørelse, så der henvises til andre åbne kilder.

Danske kokarder og flag får et afdæmpet udtryk. Den røde farve er den samme mørke nuance, som anvendes på Flyvevåbnets andre fly og helikoptere (FS 31136), og i stedet for hvid i kokarder og flag anvendes en lys grå (FS 36375).

Flynummeret males på ydersiden af halefinnerne i USAF Amarillo font med 250 mm høje bogstaver og tal med en lys grå (FS 36375). De tre tal i nummeret gentages på ryggen af flyet bag ved lufttankningslemmene og på næsehjulsdørene, begge steder i 100 mm høje tal i samme lyse grå farve. Kilde: Forsvaret FOLD UD FOLD UD

Flyet har en helt særlig egenskab, idet det kan undgå radarsporing, og denne egenskab er fortsat intakt, selv om der er påmalet nationale kendetegn. Flyverkommandoen oplyser desuden, at bemalingen heller ikke vil »gøre det nemmere for modstandere at opdage visuelt, hvor flyet befinder sig.«

Efter planen er det første danske F-35 kampfly færdigbygget i oktober 2020 i USA, hvorefter det i januar 2021 officielt bliver overdraget til Danmark. Den første F-35 pilot vil være uddannet i februar 2021, men det er først fra 2023, at de F-35-jagerfly skal begynde at operere fra Flyvestation Skrydstrup i Sønderjylland.