Helt nye regler om vanvidskørsel har allerede haft konsekvenser: Kørte 180 kilometer i timen, narkopåvirket og uden førerret

Der er kun gået et par dage, siden politiet fik et nyt værktøj og nu nemmere kan beslaglægge biler, der bruges til vanvidskørsel.

Fra Københavns Politi og Københavns Vestegns Politi forlyder det nu, at man har beslaglagt i alt tre biler, efter at de nye regler om vanvidskørsel trådte i kraft 31. marts.

»I nat blev en bil målt til 127 km/t i en 60 km/t-zone på Helsingørmotorvejen. I den forbindelse blev bilen beslaglagt efter den ny lov med strafskærpelse af vanvidskørsel, som trådte i kraft i onsdags,« skriver Københavns Politi på Twitter.

De nye regler indebærer blandt andet, at strafniveauet er skærpet med 50 procent for »forsætligt at volde fare for andres liv eller førlighed i forbindelse med færdselslovovertrædelser«.

I nat blev en bil målt til 127 km/t i en 60 km/t-zone på Helsingørmotorvejen. I den forbindelse blev bilen beslaglagt efter den ny lov med strafskærpelse af vanvidskørsel, som trådte i kraft i onsdags #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) April 2, 2021

De nye regler betyder også, at det er blevet nemmere at beslaglægge og efterfølgende konfiskere et køretøj, hvis det bliver benyttet til vanvidskørsel, også selv om køretøjet ejes af en en anden end føreren, men er lejet, lånt eller leaset. Tidligere har der været begrænsede muligheder for at beslaglægge eller konfiskere biler, der var ejet af en tredjepart. Det er i sidste ende en domstol, der beslutter, om der skal ske konfiskation.

I forbindelse med indførelsen af de nye regler, lød det fra Fyns Politi, at politiet som udgangspunkt altid vil gå efter at konfiskere køretøjet, hvis det bruges til vanvidskørsel. .

»De nye skærpelser betyder, at konfiskation af køretøjet nu er en fast sanktion for vanvidskørsel – og altså noget, som vi i udgangspunkt altid vil gøre,« lød det onsdag fra vicepolitiinspektør Sten Sørensen, der er leder af Færdsel i Fyns Politi.

Skærtorsdag havde Københavns Vestegns Politi ligesom i resten af landet ekstra hastighedskontroller i anledning af påsken. Kontrollerne har ført til, at man alene på Vestegnen har fanget 54 fartsyndere ud over dem, der er fanget i de automatiske hastighedskontroller. Personerne kan imødese mindst ét klip i kørekortet. Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

I politikredsen har man beslaglagt to biler, siden de nye regler trådte i kraft.

I det ene tilfælde har en mand ifølge politiet kørt 180 kilometer i timen i en 90 kilometerzone, og det skete uden førerret og i narkopåvirket tilstand. Den anden person havde heller ikke førerret og kørte 140 kilometer i timen i en byzone og var skyld i et færdselsuheld, oplyser Københavns Vestegns Politi.

En af definitionerne på vanvidskørsel er netop hastighedsoverskridelser på mere end 100 procent ved kørsel over 100 kilometer i timen.

Den ene fordi han kørte mere end 180 km/t i en 90 zone, og desuden blev sigtet for kørsel uden førerret og narkopåvirket. Den anden havde ikke førerret, stak af fra kontrollen, kørte mere end 140 km/t i byzone og forårsagede herefter færdselsuheld. #vanvidsbilister #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) April 2, 2021