Har du lagt mærke til en særlig Facebook-tekst, som mange deler? Erhvervsorganisation er bekymret over danskeres adfærd

Tusindvis af danskere bliver narret.

Sådan lyder budskabet fra erhvervsorganisationen Dansk Industri.

I et opråb på Facebook henviser erhvervsorganisationen til, at danskere i »tusindvis« i disse dage deler en tekst på Facebook.

Teksten begynder således:

»Bare for en sikkerheds skyld: Husk, at det er i morgen, at den nye Facebook-regel starter, hvor de kan bruge dine billeder.«

I teksten påstås det, at en ny Facebook-regel træder i kraft i morgen. Reglen betyder ifølge opslaget, at det sociale medie fremover kan bruge dine billeder.

»Det kan bruges i retssager mod dig. Alt, hvad du nogensinde har slået op vil være offentligt fra i dag. Selv beskeder, der er blevet slettet,« fremgår det af opslaget.

Ved at dele opslaget kan man imidlertid forhindre Facebook i at gøre dette, står der i opslaget, som brugere opfordres til at dele som et slags kædebrev.

Dansk Industri understreger nu, at teksten, som bliver delt vidt og bredt, er »helt uden virkning«.

»Kædebrevet er gammelt og har ad flere omgange cirkuleret i forskellige versioner. Fælles for dem er, at de er forkerte,« skriver Dansk Industri på Facebook.

I opslaget fra Dansk Industri lyder det videre, at det »vækker bekymring«, at »så mange danskere bliver narret til at dele dybt manipulerende og falske oplysninger«:

»Recirkulationen af kædebrevet er endnu en anledning for os til at understrege behovet for digitale kompetencer – for alle – både i bredden og i dybden.«

Forhenværende chefjurist i Forbrugerrådet Tænk Anette Høyrup har tidligere udtalt til faktatjekmediet TjekDet, at Facebook i forvejen har meget vide rammer, når det kommer til at bruge dine data.

»Facebook har jo den her meget brede adgang til at bruge, hvad som helst fra den enkelte bruger til hvad som helst. Og det er jo ikke bare, hvad du selv lægger op af tekst og billeder, men også hvad du ’liker’, hvad du skriver i chatbeskeder, og hvem du er venner med. Også alle de fodspor, du sætter uden for Facebook, giver brugerne det sociale medie lov til at bruge,« sagde Anette Høyrup til TjekDet i 2018.

Hun henviste blandt andet til, at Facebook placerer en cookiefil på brugernes pc. Cookiefilen indsamler oplysninger om, hvad brugeren søger efter på for eksempel Google, og hvilke hjemmesider - uden for Facebook - brugeren klikker sig ind på.

Det er grunden til, at reklamerne på Facebook ofte vedrører noget, som brugeren tidligere har søgt oplysninger om på internettet.