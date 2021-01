»Hans Toft gjorde det godt. Han kæmpede imod retorikken om "de rige svin"«

Gentofte har været konservativ højborg i flere årtier. På tronen sidder bykongen Hans Toft (K), der 15. maj siger farvel til posten som borgmester efter 28 år.

Nogle vil huske ham for at tale borgerens sag og for sit sociale engagement med rod i det lokale. Men der var også plads til forbedring under Hans Toft (K) – og det er der fortsat, når borgmesterkæden bliver overdraget til Michael Fenger (K), mener andre.

Sådan lyder dommen på Gentoftegade fra nogle af byens borgere mandag formiddag.

De kender Hans Toft. Han er en populær mand. Det blev slået fast ved kommunalvalget i 2017, hvor han fik et rekordhøjt personligt stemmetal på 14.926. Derudover blev det også en stor sejr for Det Konservative Folkeparti, der fik 13 ud af kommunens 19 mandater.

Kathrine Westh er specialunderviser. Hun mener, der bør gøres mere for den grønne omstilling i Gentofte Kommune. Om den afgående borgmester Hans Toft siger hun: »Jeg er fan, men jeg er ikke superfan«.

Kathrine Westh har trodset regnen, da Berlingske møder hende. Hun er specialunderviser.

»Han har gjort det godt, synes nogen. Jeg mener, det har været lidt op og ned. Jeg er fan, men jeg er ikke superfan,« siger hun om Hans Toft og sætter fingeren på en af de store politiske dagsordener – den grønne omstilling.

»Han burde have gjort mere for de grønne initiativer. Jeg håber, Gentofte vil bevæge sig i en mere grøn retning. Eksempelvis elbusser og flere grønne områder,« siger Kathrine Westh, der dog roser det politiske arbejde, der indtil videre er blevet udrettet på området.

Kathrine Westh, borger i Gentofte »Han burde have inddraget de andre partier mere.«

»Men,« understreger hun om borgmesteren, der er blevet kritiseret for at være dårlig til at tage imod kritik.

»Han burde have inddraget de andre partier mere.«

Retorikken om »de rige svin«

Anders Dupont Dall er advokat. Han mener, at den afgående borgmester Hans Toft (K) har talt borgerne sag.

Trods den store popularitet, kom Hans Toft (K) og Gentofte Kommune også i vælten, da den socialdemokratiske regering med Mette Frederiksen (S) i spidsen lancerede den kommunale udligningsreform. Her blev Gentofte udpeget som en af de kommuner i landet, der skulle bidrage mest. Reformen var Hans Toft stærk modstander af.

Og blandt andet derfor roses Hans Toft til skyerne, da Berlingske møder advokat Anders Dupont Dall.

Anders Dupont Dall, borger i Gentofte »Her bor også helt almindelige mennesker, der også har en hverdag«

»Indenfor de seneste år er der opstået en fælles konsensus om, at hvis man bare skubber Gentofte foran sig som det dårlige eksempel, skal man nok vinde den politiske kamp,« mener Anders Dupont Dall og henviser blandt andet til udligningsreformen.

»Ja, nogle har det bedre end andre,« siger Anders Dupont Dall.

»Men her bor også helt almindelige mennesker, der også har en hverdag. Og Hans Toft gjorde det godt. Han kæmpede imod retorikken om de rige svin.«

Brede skuldre og tunge byrder

Også debatten om manglende boliger til flygtninge i Gentofte kom på dagsordenen i kølvandet på flygtningekrisen. Her mødte den konservative borgmester og kommunen kritik for manglende vilje til at tage ansvar for integrationen. Netværkshuset blev senere et modbevis.

Thor Underbjerg, borger i Gentofte »Det hele er ikke lutter lagkage«

Og Gentofte er en rummelig kommune, mener Anders Dupont Dall.

Hvad kunne gøres bedre efter Hans Toft har sagt farvel?

»Der skal sikres, at vores institutioner kører godt, og borgere, både af anden etnisk herkomst og socialt udsatte, skal integreres,« siger Anders Dupont Dall.

En holdning, som folkeskolelærer Thor Underbjerg deler.

»Kommunen har gjort meget for skolerne, og det vil jeg forholde mig mest til. Men det sker på baggrund af en kommune, der er økonomisk velstillet,« siger han og uddyber:

»Der er også børn her, som har brug for støtte og en ekstra hånd. Det hele er ikke lutter lagkage. Både på social- og integrationsområdet kunne man godt gøre en større indsats, og det burde man også godt kunne kræve af dem.«

Thor Underbjerg er folkeskolelærer. Han mener, at Hans Toft (K) har gjort et godt stykke arbejde som borgmester, men at der kommunalpolitisk bør fokuseres mere på socialområdet.

Selvom Hans Toft får ros med på vejen, påpeger Thor Underbjerg, at politik altid er til genovervejelse, mens lokalpolitikerne bør »favne bredere«.

Det regner stadig på Gentoftegade, og Michael Fenger (K) bliver kommende borgmester i Gentofte. Når adspurgt, hvad der kunne gøres bedre, siger han i et interview med Berlingske:

»Vi kan gøre det bedre på alle områder. Når man går ind i politik, er det for at gøre tingene bedre, end de var. Hvorfor skulle man ellers gå ind i politik?« siger Michael Fenger (K) og peger på skole- og ældreområdet og de unges misbrug, der er et af de højeste i landet.