Han var en af Danmarks mest fremtrædende Trump-støtter, men nu er bristepunktet ved at være nået: »Jeg har svært ved at finde en større dealbreaker«

Anders Krojgaard Lund er løjtnant i hæren og folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti. Gennem Donald Trumps fireårige periode som præsident i USA har han taget det ledige standpunkt. I hvert fald herhjemme i Danmark.

For i modsætning til langt størstedelen af den danske befolkning har Anders Krojgaard Lund ikke blot kunnet se en mening med præsidenten, men har aktivt støttet op om ham. For i pragmatikkens klarsyn, og når alt kommer til alt, ville Donald Trump have resultater. Og han har leveret, mener den 30-årige konservative.

Det har han som en af de mest fremtrædende Trump-støtter i Danmark skullet forklare igen og igen, og han har stået ved det. Både i Berlingske i 2018 og i sidste måned i Politiken.

Men her i præsidentperiodens 11. time er der sket noget. Donald Trump er langt om længe gået for langt, mener Anders Krojgaard Lund. Helligbrøden skete, da præsidenten på valgnatten tonede frem på TV og i en tale erklærede sig som sejrherre i præsidentvalget og beskyldte modstanderne for svindel og snyd med brevstemmer.

Vil hellere have en skør kaptajn på sikker kurs ...

»Trump har haft tre og et halvt år til at lave et valgsystem om. Han kunne have bebuddet, at der skulle ske reformer, lige efter han blev valgt. Han kunne have fået et eftermæle som en progressiv præsident, som har reformeret dét, jeg ser som et forældet og forstokket valgsystem i USA,« siger Anders Krojgaard Lund:

»Jeg mener grundlæggende ikke, at man skal bruge ytringsfriheden til at anfægte demokratiet, og man skal heller ikke bruge demokratiet til at anfægte ytringsfriheden. De to skal stå som hinandens kammerater.«

Ja, der har været meget stafage, ja, der har været megen polemik, mange uheldige udtalelser og alt for mange tweets. For Trump har ikke været ulastelig, men til syvende og sidst har det for Anders Krojgaard Lund drejet sig om politik.

Støtten til Trump begyndte under primærvalgene i USA i 2016. Anders Krojgaard Lund havde forudset, at det nok ville blive Donald Trump, der løb med sejren. Halvt i sjov havde han ved Konservativ Ungdoms landsråd talt for, at organisationen burde støtte op om Donald Trump som præsident.

I en artikel i Politiken 2. oktober sagde han:

»Jeg vil hellere have en skør kaptajn på sikker kurs, end en sikker kaptajn, der nok kan finde ud af at socialisere nede i baren, men slingrer i valsen«.

Med andre ord, kunne han se igennem fingre med mange af præsidentens personlige brister.

»Der findes slet ikke ord for, hvor latterligt det er at gå ud at sige, at det er svindel, når stemmerne er afgivet,« siger Anders Krojgaard Lund. Hans opbakning til Trump vakler i 11. time af præsidentskabet.

»Men Trumps kritik er bare totalt malplaceret,« siger Anders Krojgaard Lund i dag:

»Der findes slet ikke ord for, hvor latterligt det er at gå ud at sige, at det er svindel, når stemmerne er afgivet. Hvis man vil anfægte spillet, skal man gøre det, inden spillet starter, og det skulle han have gjort for lang tid siden. Som kritikken kommer nu, er den et angreb på demokratiet og et angreb på eget embede.«

Og derudover:

»Det er fuldstændig gakket både strategisk, politisk og moralsk. Altså der er intet at forsvare i det. Det her er noget, en dårlig taber gør. Det er forkert, det er dumt, og jeg kan ikke se, at nogen demokratisk anlagt person kan bakke op om det.«

Er du skuffet over ham?

»Ja, det er jeg. Og jeg er faktisk også skuffet over, at partiet ikke har større hånd i hanke med ham. Jeg ved godt, at han de facto har kuppet partiet. Folk spørger ikke længere, om man stemmer republikansk, de spørger, om man stemmer på demokraterne eller på Trump. På den måde er han blevet synonym med det parti, vi ser i dag. Det synes jeg ikke er hensigtsmæssigt, for partiet er mere og kan mere. De har mange gode profiler, men de står allesammen i skyggen af Trump,« siger han.

Ikke overraskende

Da Berlingske i 2018 interviewede Anders Krojgaard Lund var det på baggrund af en meningsmåling af danskernes syn på Donald Trump.

88 procent af befolkningen mente på daværende tidspunkt, at Donald Trump var meget dårlig eller overvejende dårlig som præsident af USA.

Blandt konservative vælgere mente 78 procent det samme. Ingen meningsmålinger har siden tydet på, at den danske befolkning skulle være blevet overbevist om andet.

Dengang støttede du ham – er du overrasket over hans seneste udtalelser?

»Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg er overrasket. Den juridiske del af det, kan man være uenig med ham i, men jeg synes ikke, at det er principielt forkert, for man må gerne gå rettens vej, hvis man mener, at der er foregået fusk. Problemet er, at han påvirker en folkestemning på et udokumenteret grundlag, når han siger, at der er valgsvindel. Det er et problem, for der er helt sikkert borgere i USA, der anerkender det ukritisk, og bare tager det som et faktum.«

»At han vil gå rettens vej, står ham frit for, men man skal bare huske det ansvar, der ligger i at være præsident. Når han siger, at han har vundet, og at der er begået valgsvindel, så er det lodret løgn. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan man kan forsvare det.«

Da vi talte sammen for to år siden, sagde du, at du gik mest op i hans resultater, men du gerne så, at han ikke kom med så mange vilde udmeldinger på Twitter. Hvor stort et slag er det nu i din opfattelse af ham, når han går ud og melder om sejr og svindel?

»Det er lige ved at være det ultimative slag. Jeg kan ikke finde på noget, som ville være værre end det. Så skulle det være, hvis han decideret gik ud og gjorde noget voldeligt eller begik tyveri eller bedrag. Men at udstede løgne, der udfordrer grundpræmissen i et demokrati, nemlig en folkeafstemning og dermed skabe mistillid til det system, som holder civilisationen sammen altså ... det er jo sådan et diktatur virker.«

»Jeg har svært ved at forestille mig noget mere forfærdeligt at gøre i talehandlinger. Selv om jeg var møgtræt af hans perfide og polemiske tilgang på Twitter og til diplomati, så var jeg et eller andet sted villig til at holde mig for næsen, når jeg skulle have noget med det at gøre. Jeg var villig til at sige, at han stadig leverede. Jeg var så meget pragmatiker, at det var et kompromis, jeg var villig til at indgå, for jeg ville hellere have resultaterne, end jeg ville have det modsatte – at jeg havde enorm meget sympati for manden, men der kom ingen resultater.«

Han kunne ikke fylde skoene ud

»Når han laver sådan et angreb på demokratiet er det for mig næsten en dealbreaker. Den eneste grund til, at jeg siger »næsten«, er det nok, fordi at det et eller andet sted var forventeligt. Det kommer ikke som jordens største overraskelse.«

Hvorfor ikke?

»Det er nok, fordi man er blevet mættet. Jeg tror, at man er blevet ... jeg vil ikke sige immun over for, men at der er en naturlig tolerance for den støj, der kommer fra ham. Det havde nok næsten været mere overraskende, hvis han erkendte et nederlag.«

Det lyder som om, at han ikke har din opbakning længere?

»Jeg vil sige det sådan, at jeg har svært ved stadig at kunne blive ved med at sige, at det er den mand, jeg ville stemme på. Jeg ville gerne stemme på hans politik, og jeg vil gerne kunne acceptere manden, men når manden ikke vil acceptere den præmis, han skal arbejde under, så tror jeg ikke, det er os borgerlige, der fravælger Trump, så tror jeg, det er Trump, der fravælger den rolle, han skal indgå i.«

Mens vi taler sammen lige nu, er det ikke endeligt afgjort, hvem der skal være USAs næste præsident – hvordan vil din støtte til Donald Trump se ud fremover, hvis han får fire år mere?

»Jeg ser især det her, som noget, der gør, at jeg forholder mig yderligere distanceret og yderligere kritisk. Jeg havde i 2016 troen på, at manden ville udfylde skoene og embedet. Det har han ikke gjort. På sin vis er jeg skuffet over, men det, jeg i allerhøjeste grad er skuffet over, er, at han på trods af at udpege exceptionelt kompetente ministre vælger hele tiden at være i infight med dem, og at det ofte resulterer i, at de her ministre må gå.«

»Jeg er ikke bekymret, hvis det bliver Biden, der vinder, for jeg tror, at mange af de agendaer, som Trump har sat, har givet genlyd hos den amerikanske befolkning. Der er ikke et klokkeklart resultat til Biden, så Demokraterne bliver nødt til at omfavne en væsentlig del af Trumps politik, hvis de vil gøre sig nogen som helst forhåbninger om, at vinde et kommende valg.«

Se igennem fingre med dumme tweets

Håber du på, at det bliver Biden, der vinder nu?

»Jeg håber ikke samlet set på det, men der er en stor del af mig, der kan se en gevinst ved Biden. De ting, som jeg ærgrer mig over ved Trump, har jeg en forhåbning og en drøm om, at Biden ikke gør.«

Selv om du løbende er blevet mere opmærksom på de, for dig at se, dårlige sider ved Trump, så afviger dine holdninger jo ret markant fra, hvad der kom til udtryk i Politiken for nyligt, så din holdning må vel have forandret sig ret hurtigt?

»Jeg ville stadigvæk tage Trumps politik, og jeg kan stadig se igennem fingre med, at han skriver dumme ting på Twitter, for det kan man bare lade være med at læse. Men når han går ud på valgnatten og anfægter demokratiet, så har jeg svært ved at sætte en mand på en taburet, når han selv siger, at den er i stykker.«