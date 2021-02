Hårdt ramt land klarer sig – takker nej til coronahjælp fra Danmark

Nej, tak. Det går bedre, så vi klarer den selv.

Den melding har Udenrigsministeriet fået fra de portugisiske myndigheder, efter at man fra dansk side har haft signaleret vilje til at hjælpe sundhedsvæsenet i Portugal, som har været ved at segne under presset fra en voldsom stigning i smitte og indlæggelser som følge af den engelske variant B.1.1.7.

»De portugisiske myndigheder har i den forbindelse oplyst, at den nuværende situation med covid-19 heldigvis er i betydelig bedring. De ser derfor ikke for nuværende behov for hjælp udefra. Det har Portugal også meddelt andre lande, der har tilbudt hjælp.« oplyses det i en mail til Berlingske fra Udenrigsministeriet.

En markant fald i antallet af coronaindlæggelser i Danmark i løbet af januar, herunder på intensivafdelingerne for de sygeste af de syge, fik i starten af februar formanden for intensivlægerne Joachim Hoffmann-Petersen til at foreslå at sende dansk intensivkapacitet til Portugal, hvor man på det tidspunkt var ved at løbe tør for intensivpladser, og hvor helt op til 70 procent af medarbejderne selv var smittet med corona.

Ifølge Udenrigsministeriet har en taskforce for »koordinering af civile bidrag i internationale sundhedskriser« nu afsøgt, hvorvidt Portugal havde behov for hjælp, og hvordan de danske sundhedsmyndigheder eventuelt kunne hjælpe »i lyset af situationen i Danmark«.

Men svaret fra Portugal er altså nu, at man ikke længere har brug for hjælp.

»Det er meget positivt at høre, at den ret omfattende nedlukning, man har gennemført i Portugal, nu begynder at virke. Men den situation, man stod i, vil komme til at opstå igen og igen fremover andre steder, og dér bør vi være forberedte på at hjælpe, hvis vi selv har meget lave smitte- og indlæggelsestal,« siger Joachim Hoffmann-Petersen.

Han peger på, at for eksempel Brasilien aktuelt er meget hårdt ramt med mange smittede og mangel på en stabil iltforsyning, som er afgørende i behandlingen af mange covid-patienter.

Hér er der danske firmaer, som har stor ekspertise med at fremstille udstyr til iltkoncentration, og som måske kunne træde til med hjælp, fremhæver han.