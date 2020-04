Håndspritkrisen på apotekerne er nu overstået

Efter at coronakrisen brød ud, og de danske sundhedsmyndigheder understregede vigtigheden af god håndhygiejne, er efterspørgslen efter håndsprit eksploderet.

Siden da har det mange steder i landet været noget nær umuligt at opdrive en flaske håndsprit. Men det er til dels slut nu, fortæller Gitte Hessner, der er konsulent i Danmarks Apotekerforening.

»Det, vi hører, er, at apotekerne nu har håndsprit på lager. Så det kan man sagtens spørge efter,« siger hun.

Hun tilføjer imidlertid, at leverancerne til apotekerne fortsat er uregelmæssige. »Efterspørgslen er stadig større end det, apotekerne får leveret.«

Apoteker og dagligvarebutikker har efter nedlukningen af store dele af landet oplevet eksempler på hamstring, hvilket fik en Meny i Hellerup til hæve prisen på en flaske fra 40 til 1.000 kr. – men vel at mærke kun, hvis man købte mere end én flaske.

»Nogle apoteker siger, at de stadig er lidt bange for hamstring, så de har derfor ikke sat så mange flasker frem på hylderne ad gangen, men så har de det inde bagved. Hvis der bliver hamstret, er det hurtigt væk igen, men den generelle melding er, at apotekerne har håndsprit,« siger Gitte Hessner og fortsætter:

»Der er kommet mange producenter, som har meldt sig på banen til at omstille deres produktion fra cider og alt muligt andet til nu at kunne lave håndsprit. Der kan være udsolgt, men der er ikke mangel. Der er kommet mere på markedet, og efterspørgslen er også fladet lidt ud, netop fordi mange fik købt noget, inden det gik helt galt. Forbrugere har formentlig også et billede af, hvor meget håndsprit, der egentlig er nødvendigt, og hvor langt en flaske på en halv liter rækker.«'

Juicefabrik og destilleri producerer håndsprit

Flere virksomheder, som ellers ikke har gjort sig i håndsprit, har under krisen meldt sig ind i kampen og afsat tid og ressourcer til at producere håndsprit. Det gælder blandt andre Carlsberg, en cremefabrik i Silkeborg, en juicefabrik på Lolland og et whisky-destilleri i Nyborg.

For at håndspritten skal virke mod coronavirus, skal alkoholprocenten være 70 eller derover. Det er ikke alle håndsprit, der har en så høj alkoholprocent, og det bør man som forbruger stadig være opmærksom på.

»Der skal apoteket være sikker på, at folk har forstået, om det virker mod coronavirus eller ej. Man kan nemlig ikke bare bruge det samme, som man for eksempel ville bruge til at spritte en bordplade af,« siger Gitte Hessner.

Det er regler for, hvad et et produkt skal indholde, for at man må kalde det håndsprit. Håndsprit skal indeholde mest ethanol og kun en mindre andel af andre alkoholtyper. Derudover skal håndsprit indeholde hudplejemiddel – altså glycerol, fortæller Gitte Hessner.