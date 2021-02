Grænsekaos mellem Danmark og Sverige: »Jeg blev nødt til at sove på arbejdet, fordi de pludselig ikke ville lukke mig ind«

Siden Kristine Kristensen mødte kærligheden i Sverige for tre år siden, har hun drømt om at flytte over på den anden side af Øresundsbroen. Hun havde derfor set frem til at skifte bopæl fra København til Malmø 1. januar 2021.

Men med job i København og et svensk indrejseforbud, der trådte i kraft 22. december på grund af corona, har det været alt andet end gnidningsfrit at pendle mellem nabolandene.

»Det er noget bøvl, at grænsepolitiet ikke har styr på, hvilke regler der gør sig gældende. Det er jo ikke særlig rart, at man hver dag skal tvivle på, om man kan komme hjem til sin bolig.«

Fordi 29-årige Kristine Kristensen bor i Malmø og arbejder i en børnehave i København, er hun undtaget det indrejseforbud, der gør sig gældende for rejsende fra blandt andet Danmark.

Indtil i fredags er det lykkedes hende at krydse grænsen ved at fremvise sin lejekontrakt og sit bevis på, at hun har registreret flytning. Men da hun fremviste dokumenterne fredag eftermiddag, fik hun en anden besked fra grænsevagten end sædvanligt.

Hun kunne ikke krydse grænsen til Sverige.

»Jeg blev virkelig ked af det og forvirret, da jeg blev sendt tilbage til København, for det var jo de samme papirer, som jeg plejer at vise, og jeg kender ikke lige nogen, jeg kunne være hos i København.«

Forvirringen ved den dansk-svenske grænse skyldes, at Sverige har indrejseforbud for rejsende fra Danmark, Norge og Storbritannien.

Men netop fordi Kristine Kristensen bor i Sverige og arbejder i København, er hun omfattet undtagelserne fra det rejseforbud, der netop er blevet forlænget indtil 31. marts.

Risikerer at blive sendt hjem igen

Kristine Kristensens telefon var gået ud, da hun fredag blev afvist ved grænsen, og hun var derfor nødsaget til at køre tilbage til sin arbejdsplads i København.

»Det var ikke rart. Det endte med, at jeg blev nødt til at sove i den børnehave, jeg arbejder i, fordi de pludselig ikke ville lukke mig ind. Det værste (ved de uklare indrejseregler, red.) er, at jeg kan risikere at blive sendt tilbage igen,« fortæller hun.

FAKTA Sådan har Sverige ændret regler om indrejse 22. december indførte Sverige indrejseforbud for rejsende fra Danmark og Storbritannien.

25. januar blev indrejseforbuddet udvidet til også at gælde for rejsende fra Norge.

6. februar indførtes krav om negativ coronatest for alle udlændinge. Indrejseforbuddet for rejsende fra Danmark, Norge og Storbritannien blev forlænget til 31. marts. FOLD UD FOLD UD

Risikoen for igen at blive sendt tilbage til Danmark skyldes, at det er i Sverige er op til hver enkelt grænsebetjent at fortolke reglerne og vurdere, om man har ret til at krydse grænsen. Det kan man læse af de svenske indrejseregler på det svenske politis hjemmeside, hvor der dog udtrykkeligt står, at man er undtaget indrejseforbuddet, hvis man har har status som fast bosiddende i Sverige.

»Det virker, som om grænsepolitiet ikke har styr på, hvilke regler der gælder. Jeg har skrevet med andre, som har haft samme oplevelse,« fortæller hun.

Kristine Kristensen har for længst meldt sin flytning til de svenske myndigheder, men har fået besked på, at der på grund af corona kan gå op til 18 uger, før hun kan registreres.

Hun har derfor nu printet mailkorrespondancer med sin læge og taget billeder af de breve, hun har modtaget på sin adresse i Sverige, for at have mere dokumentation på, at hun har ret til at krydse grænsen.

Forvirrende regler

Flere har som Kristine Kristensen oplevet, at der ikke er klare regler for, hvilken form for dokumentation der kræves for at krydse grænsen.

Lige nu er der 13 steder, hvor rejsende fra Danmark og Norge kan krydse grænsen, hvis de har tilladelse til at komme ind i Sverige.

Men færgeruterne Grenaa-Halmstad og Frederikshavn-Göteborg er ikke med på listen, selvom færgerne ifølge StenaLines hjemmeside stadig sejler. Det fremgår ingen steder, hvad man skal forvente som færgepassager, der sejler fra Grenaa til Göteborg.