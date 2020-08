Google fjerner populær DR-app på grund af »upassende skildringer«: »Det går simpelthen ikke«

Godmorgen og velkommen til dette nyhedsoverblik, hvor vi naturligvis ikke kan undgå at skrive om den katastrofe, som tirsdag indtraf i Libanons hovedstad, Beirut. En eksplosion så voldsom, at den kunne mærkes helt i Cypern over 200 kilometer væk, har tvunget byen helt i knæ – og allerede tidligt stod det klart, at krisen er omfattende, og hjælp udefra bliver nødvendig.

Situationen i Beirut vender vi tilbage til. Først skal du have en opdatering på dagens coronatal.

Antal bekræftede smittede i Danmark: 14.185 (+112 siden tirsdag)

Antal, der har overstået smitten: 12.753 (+38 siden tirsdag)

Bekræftede døde i Danmark: 616 (+0 siden tirsdag)

Antal døde på verdensplan: 706.761

Antal bekræftede smittede på verdensplan: 18.752.917

Antallet af døde stiger – og det gør vreden også

Den seneste melding lyder, at mindst 135 er døde, og mindst 5.000 er såret, efter at en eksplosion bredte sig i Beiruts gader. Og da der fortsat meldes om savnede, frygtes det, at tallet kommer til at stige yderligere.

Ingen kunne forestille sig, hvad der ville ske i Beirut tirsdag. Sådan er det med katastrofer, og kampen for at finde svar er både lang, svær og krævende. Men nogle af svarene er vi kommet tættere på. Blandt andet ved vi nu, at det er et stort lager af ammoniumnitrat, NH4NO3, som var kilden til katastrofen.

Vi ved også, at der er indført undtagelsestilstand i landet i to uger, ligesom den libanesiske premierminister har lovet, at de skyldige vil blive stillet til ansvar. I øvrigt bliver et endnu ukendt antal ledende embedsmænd placeret i husarrest, indtil ansvar og skyld for eksplosionen i Beirut er placeret.

Men borgerne er vrede. Og faktisk så vrede, at én »vil se hovederne rulle« og en anden tydeligt siger: »Til helvede med vores politiske klasse.« Og hvem er de vrede på? Landets »inkompetente og korrupte politikere«.

Berlingske har intenst dækket situationen i Beirut. Du kan her læse om, hvordan eksplosionen kunne blive så voldsom – blandt andet siger en ekspert, at eksplosionen svarer til »et mindre taktisk atomvåben«.

Og her kan du læse Berlingskes sikkerhedspolitiske korrespondent, Kristian Mouritzen, beskrive, hvordan eksplosionen kan kaste Libanon ud mod en »ny afgrund«. Det gør han blandt andet med følgende ord:

»Libanon er lige nu et af de mest forgældede lande i verden – og så har man en cocktail, der er lige så eksplosiv, som de 2.700 ton kemikalier, der eksploderede i Beiruts internationale havn.«

GRAFIK Få overblik over de enorme ødelæggelser Eksplosionen kunne høres hele vejen til Cypern. Flere end 100 mennesker er blevet dræbt, tusinder såret og bygninger er beskadiget op til ti kilometer væk.

Google fjerner populær DR-app

Det er ikke første gang, Danmark har stået ansigt til ansigt med de store techgiganter. I den forgangne uge endte en tvist mellem Koda og Google med, at al dansk musik bliver fjernet fra YouTube. Nu er den gal igen. For Politiken skriver onsdag, at Google på under to arbejdsdage har fjernet DRs Ramasjang-app fra tjenesten Google Play.

Årsagen? Google mener ifølge Politiken, at DR formidler forkerte værdier til Ramasjangs purunge målgruppe.

»Den (appen, red.) indeholder skildringer af tobak, piber og farlige aktiviteter, der ikke er passende for børn, som er under 13«, står der i den e-mail, DR har modtaget om sagen.

Hos DR er budskabet klart: »Det går simpelthen ikke,« lyder det fra DRs mediedirektør, Henriette Marienlund, om Googles standpunkt i denne sag.

Corona kan muligvis smitte over større afstande

Hvordan kunne det ske, at så mange slagterimedarbejdere på Danish Crown i Ringsted kunne blive smittet? Svaret er ikke entydigt, men nu peger eksperter på, at det kan skyldes, at virussen i visse tilfælde kan være luftbåret og smitte over større afstande end hidtil troet. En række forskningsprojekter tyder på, at virussen kan blive hængende længere i luften, end vi hidtil har troet.

WHO melder sig også på banen og siger, at »man ikke kan udelukke« luftbåren smitteoverførsel i »tæt pakkede og utilstrækkeligt ventilerede rum«.

»Set med mine øjne er det mere sandsynligt, at det er luftbåren smitte. Det kan ikke udelukkes, at arbejdsforholdene – netop fordi det er fødevarer, man arbejder med – har været fremmende for virusoverlevelse,« siger Torben Sigsgaard, professor ved Aarhus Universitet og forsker i indeklima og smittespredning, om udbruddet i Ringsted.

Hvad skal der ske, hvis smitten fortsætter med at stige?

Den seneste uge har eksperter og politikere med bekymring set på de danske coronatal, som er begyndt at stige igen. Og de stiger hurtigt. Nu begynder presset på statsminister Mette Frederiksen (S) at stige, for hvad er egentlig regeringens plan for, hvad der skal ske, hvis smitten bliver ved med at buldre frem?

Et politisk flertal får således opbakning fra regeringens egne eksperter, der efterspørger en plan for, hvad Danmark skal gøre, hvis smitten stiger i Danmark.

»Der er brug for en plan, for vi er meget langt fra flokimmunitet. Vi er slet ikke i nærheden af det, og næsten alle er modtagelige for virussen. Samtidig ser vi flere andre lande miste kontrollen igen. Det er i høj grad rettidig omhu at have en plan for, hvad vi gør, hvis smitten stiger,« siger Henrik Ullum, der er formand for de lægevidenskabelige selskaber, overlæge og professor på Rigshospitalet. Han sad desuden i regeringens ekspertudvalg nedsat af Sundheds- og Ældreministeriet, der skulle komme med anbefalinger til smitteovervågning.

Hver fjerde vil ikke have udbetalt indefrosne feriepenge

Hvordan kickstarter vi forbruget? Det er et spørgsmål, som regeringen, økonomer og de øvrige partier har kæmpet for at finde svar på. Et af tiltagene er at udbetale danskernes indefrosne feriepenge.

Men i en ny Kantar Gallup-undersøgelse foretaget for Berlingske er det bestemt ikke alle, der ønsker det.

Hver fjerde svarer nemlig, at deres feriepenge gerne må forblive indefrosne.

»Hvis pengene som default bliver udbetalt, så vil der være flere, som faktisk får dem udbetalt, end hvis man selv skal tilvælge det. Det er noget, vi ved fra pensionsområdet,« siger Søren Leth-Petersen, professor i økonomi ved Københavns Universitet, om undersøgelsen.

Det sker i dag

Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Østjyllands Politi og Styrelsen for Patientsikkerhed indkalder til pressemøde om den øjeblikkelige covid-19-situation i Aarhus, skriver Ritzau. Pressemødet finder sted klokken 11. Til stede er bl.a. Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune, politidirektør Kirsten Dyrman og lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital.

Det sker, efter at der er sket en kraftig stigning i antallet af smittede i Aarhus – især blandt somaliske borgere. Det kan du læse mere om her.

I dag vil Udenrigsministeriet desuden opdatere rejsevejledningerne. Det sker klokken 16.

Tak, fordi du læste med. Og hav nu en dejlig dag.