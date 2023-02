»Godmorgen … Vi håber, Danmark er forberedt«: Universiteter og myndighed ramt af hackerangreb – og flere er på vej

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre? Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme. Bestil Allerede abonnent? Log ind

Skift abonnement Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme. Skift

Hov, giv os lov at afspille podcasten. Den er klar, når du har klikket ‘Tillad alle’ Giv lov

Først tog de ansvaret for et angreb mod Københavns Lufthavn.

Søndag, fire dage senere, var det Region Hovedstadens hjemmesider, som stod for skud.

Senest har den mystiske gruppe meddelt, at seks danske universiteter og fire myndigheder angiveligt skulle være udsat for cyberangreb. Men det er ikke dem alle, der mener at have været udsat for hackerangreb, skriver TV 2 Kosmopol.

Tirsdag er et cyberangreb mod et endnu ukendt mål annonceret.

Der er ifølge hackergruppen tale om følgende universiteter og institutioner:

Politiet

Energistyrelsen

Børne- og undervisningsministeriets engelske hjemmeside

Folketingets engelske hjemmeside

Københavns Universitet

Danmarks Tekniske Universitet

Roskilde Universitet

Aalborg Universitet

Syddansk Universitet

IT-Universitetet

TV 2 Kosmopol har kontaktet samtlige på listen. Energistyrelsen, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet bekræfter, at de har været udsat for hackerangreb.

Roskilde Universitet afviser derimod, at det skulle være tilfældet. De resterende er enten ikke vendt tilbage eller har ikke ønsket at svare.

»Vi håber, Danmark er forberedt«

Tirsdag morgen lover gruppen i et nyt opslag på det sociale medie Telegram, at et nyt angreb er på vej. Hvem, det er rettet mod, oplyses ikke.

»Godmorgen … Vi håber, Danmark er forberedt … Der kommer et nyt angreb … Tiden vil blive fastsat senere,« lyder det i opslaget.

Opslag af »Anonymous Sudan«-profilen på Telegram tirsdag morgen. Tidsangivelsen afspejler, at opslaget er delt i en tidszone, som er foran den danske. Fold sammen Læs mere Læs mere

Anonymous Sudan har flere gange begrundet hackerangrebene, som også har ramt Sverige, med koranafbrændinger.

Men som Berlingske tidligere har beskrevet, er eksperter ikke overbeviste om, at hackergruppen rent faktisk er af sudanesisk afstamning.

Marcus Murray, der er it-sikkerhedsekspert ved virksomheden Truesec, mener, at der i virkeligheden kan være tale om et russisk it-angreb mod Sverige.

»Rusland har meget at vinde ved, at de muslimske lande er vrede på os på grund af koranafbrændingen. Erdogan sagde, at Tyrkiet ikke ville lukke os ind i NATO på grund af dem. Det er logisk, at russiske aktører ønsker at få de muslimske grupper til at fortsætte med at piske stemningen op mod Sverige,« sagde han i sidste uge til SVT.

I januar tog den prorussiske hackergruppe Killnet æren for en hel stribe cyberangreb mod Danmarks finansielle sektor.

Dengang var der, ligesom nu, tale om overbelastningsangreb eller såkaldte DDoS-angreb. Det er blandt de mere primitive instrumenter i hackerens værktøjskasse og går i al sin enkelthed ud på at overbelaste en hjemmesides server ved at fylde den med falsk og ubrugelig trafik. Resultatet er, at ingen andre kan komme i forbindelse med eksempelvis hjemmesiden.

Er der udelukkende tale om et DDoS-angreb, er der ikke fare for, at der er blevet stjålet data eller lignende.