Geeti Amiri langer ud efter de »krænkede ressourcestærke«: »Verdens mindste violiner spiller for jer«

Geeti Amiri er vred, men ikke af samme grund som de andre.

Fredag blev det for meget for hende, og hun satte sig til tasterne og skrev sin frustration ud på Facebook.

»Lad os holde et minuts stilhed for alle de krænkede ressourcestærke danskere, med eller uden anden etnisk herkomst, som har klaret sig fremragende,« indledte hun sit opslag, der er henvendt til alle de, der har reageret negativt, efter statsminister Mette Frederiksen (S) på Socialdemokratiets sommergruppemøde i onsdags sagde, at det skal være slut med at være bange for at tage S-toget hjem, fordi »der er 15-17 indvandrerdrenge, som ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt«.

»Verdens mindste violiner spiller for jer, mens underklassens brune børn sejler i egen sø, fordi I, såkaldte repræsentanter, har travlt med at pudse egen glorie,« skriver hun i opslaget, som på skrivende tidspunkt er blevet liket 614 gange.

Geeti Amiri, lærer »Jeg er tilsyneladende den eneste, som tør at sige noget som helst.«

Mette Frederiksens melding, der faldt i forbindelse med en præsentation af Socialdemokratiets udspil til det kommende politiforlig, fik flere, både meningsdannere, borgere af etnisk herkomst, politikere og eksperter, til at kritisere statsministeren for at stigmatisere indvandrere og puste til et fremmedhad. Ligesom enkelte ikke tøvede med at kalde Mette Frederiksens ordvalg for racistisk.

Men den kritik har Geeti Amiri, der er folkeskolelærer på Vestegnen, ikke meget tilovers for, fortæller hun Berlingske.

»Alle de mennesker, som synes, at statsministeren er forfærdelig med sin retorik – har de prøvet at sætte sig ind i et S-tog på vej mod den københavnske vestegn og bare i nogenlunde grad haft skyklapperne slået fra og set, hvad der foregår? Har de været på en station i nattetimerne? Har de? Jeg tvivler,« siger Geeti Amiri, som selv tager S-toget til og fra sit job i Albertslund hver dag.

For der er problemer med drenge af etnisk herkomst, fastslår Geeti Amiri, og det må man ikke benægte, for hvis vi benægter, så svigter vi de unge mennesker, der har brug for at blive behandlet som alle andre for at lykkes i tilværelsen.

»Alle de veluddannede, ressourcestærke, velformulerede, veletablerede – jeg kunne fandme blive ved – har ikke forstået, at det ikke handler om dem, og de har meget travlt med at slå på statsministeren, på trods af at de ikke engang selv vil kendes ved de her børn,« siger Geeti Amiri og retter en replik mod de, der har kritiseret Mette Frederiksen:

»Hvor mange af jer er tilmeldt som frivillig i den lokale klub og hjælper med lektier og optræder som rollemodel? Det er et fåtal! I kommer, hvis I er blevet inviteret til at holde et foredrag, og så møder I op og soler jer en times tid for så at skride igen.«

I stedet skal vi som samfund begynde at forvente det samme af Karim som af Kenny. Det gør vi ikke i dag, og det er den egentlige forskelsbehandling, mener Geeti Amiri. Hun fortæller, at hun selv oplever eksempler på forskelsbehandlingen hver eneste dag.

»I går på Albertslund Station stod der en flok drenge af anden etnisk herkomst end dansk. De skulle på tur med deres klasse og bar alle mundbind, og så stod de der og hostede og snappede efter vejret for sjov og sagde: »Hø, hø, jeg har corona«,« fortæller Geeti Amiri.

»Det så jeg, og derfor stoppede jeg op og sagde, »gider I lige at opføre jer ordentligt?«, og jeg ville ønske, at jeg ikke behøvede, for jeg har rigeligt at se til på mit job, men jeg er tilsyneladende den eneste, som tør at sige noget som helst. Alle andre passerer bare, og jeg ved, at havde det været pæredanske, kridhvide drenge, ville nogen have sagt, »hallo, hvad laver I? Stop lige«,« siger hun.

»Som samfund har vi opgivet de her drenge, og det er virkelig synd. Jeg kender dem. Når jeg sidder med Karim og de andre på enmandshånd, har de ligesom alle andre teenageknægte håb og ønsker for deres fremtid. De synes, at det er nederen at være i deres sted, men problemet er bare, at de forstærker hinandens verdensopfattelse og modstand mod verden, og det bliver en sovepude, fordi ingen rusker op i dem,« siger Geeti Amiri.

Selvom hun er enig med Mette Frederiksen i, at der er problemer, ville hun imidlertid ønske, at statsministeren ikke havde brugt ordet »indvandrerdrenge«. For ifølge Geeti Amiri placerer betegnelsen de pågældende drenge i en boks, hvor vi stopper med at behandle dem som resten af samfundet:

»I stedet burde Mette Frederiksen stille sig op og sige: »Drenge, I er faktisk danskere, om I vil det eller ej, og jeres forældre er det endda, om de vil det eller ej, og derfor kræver og forventer vi af jer, at I spiller efter de regler, der er for os alle. Stop med at se jer selv som modborgere, I er medborgere«.«