Fremmed mand opsøgte og tilbød slik til dreng ved nordsjællandsk skole

Den 21. februar opsøgte en fremmed mand en dreng og tilbød ham slik. Drengen befandt sig i SFO på legepladsen ved Ølsted Skole i Halsnæs Kommune. Drengen gik dog efterfølgende bort fra manden.

Det fremgår, ifølge TV 2 Lorry, af en besked, som Ølsted Skole har sendt ud til elevernes forældre.

Samtidig bekræfter Nordsjællands Politi overfor mediet, at der har været flere anmeldelser om en mulig børnelokker i området omkring skolen, og at sagerne efterforskes.

Men det er ikke kun Ølsted Skole, der har mistanke om en børnelokker. Det samme har Magleblik Skole i Frederiksværk.

»Vi har reageret ved at være ekstra opmærksomme i forhold til særligt frikvartertiden, så vi sørger for, at hvor der er børn i pausetiden, der er der også voksne,« siger Wenche Fogsgaard, skoleleder på Magleblik Skole til TV 2 Lorry.

Ikke det eneste tilfælde

I sidste måned blev der anmeldt lignende episoder i Gribskov Kommune ved Ramløse Skole og ved Nordstjerneskolen i Helsinge.

Berlingske har tidligere kunne fortælle, at Nordstjerneskolen måtte indskrænke skolens udendørsarealer, hvor børnene må lege rundt i pauser og frikvarter. Det sker, efter to besøg af en børnelokker inden for kort tid.

På skolens udeområder var en seksårig dreng på vej hjem fra skole til SFO, da han møder en mand, der sagde, at han var blevet sendt for at hente ham.

Med en is i hånden forsøgte manden at overtale drengen til at gå med hen til mandens bil.

Drengen løb fra stedet og fortalte det til en voksen.

Manden blev dengang beskrevet som dansk af udseende, 23-30 år, 185-190 centimeter høj, almindelig af bygning med lyst, kort hår og overskæg. Han talte dansk og var iført cowboybukser og en langærmet trøje.

Tidligere på måneden, den 3. februar, blev en pige uden for skolen opsøgt af en mand, der forsøgte at lokke hende med to slikkepinde.

Denne mand blev beskrevet som 42-43 år, cirka 186 centimeter og talte dansk.

Dagen efter var der, ifølge politiets døgnrapport, en nogenlunde tilsvarende episode ved Magleblik Skolen i Frederiksværk i Halsnæs Kommune. Her antastede en mand en otteårig dreng på skolen.

Og samme dag om morgenen, denne gang i Græsted, oplevede en niårig dreng, at en mand tilbød ham en slikkepind ved Nordstjerneskolen i Helsigne, og spurgte, om han ville med.

»Den niårige dreng løb imidlertid fra stedet og fortalte senere sin mor om hændelsen, hvorefter hun kontaktede Nordsjællands Politi,« står der i døgnrapporten.