Samfund Abonnement

Fremlagt efter protest: Anerkendt dna-forsker kommer frem til andet resultat end de eksperter, politiet normalt bruger

Eske Willerslev er anerkendt for sin dna-forskning, men metoderne har aldrig før været brugt i en dansk retssag. Til gengæld har de været med til at få USAs tidligere præsident Barack Obama til at omstøde en retlig afgørelse i en kuriøs retssag om et skelet.