Frederiksberg afskaffer betalingsparkering på grund af coronakrisen

Coronakrisen bringer ikke meget godt med sig, andet ville være synd at sige, men for lige netop bilister på Frederiksberg har den altså medbragt en lille hjælp.

For da en stor del af landets arbejdende folk er sendt hjem, og gymnasier, daginstitutioner og sportstilbud er lukket, har det haft en mærkbar indvirkning på trafikken i kommunen.

»Det er nærmest søndag hver dag,« siger borgmester i Frederiksberg Kommune Simon Aggesen (K).

Derfor gælder søndagens parkeringsregler hver dag på Frederiksberg, og det betyder, at bilister fra 25. marts ikke skal betale for at parkere på Frederiksberg.

»I takt med, at vi skal opholde os mindre sammen med andre og ikke tage offentlig transport, så vil vi også gerne gøre det nemt og attraktivt for vores medarbejdere, som ikke bor på Frederiksberg, at tage deres bil på arbejde,« siger Simon Aggesen til Berlingske:

»Derfor suspenderer vi betalingsparkering på Frederiksberg fra nu og foreløbigt frem til den 13. april, hvor regeringen har varslet nedlukning til. Det er en lille ting, men vi synes, at det giver mening.«

Simon Aggesen fortæller, at tiltaget i høj grad handler om at tilgodese, at Frederiksbergs talrige kritiske funktioner kan fungere i den særlige tid, vi befinder os i.

Parkeringsvagterne vil imidlertid stadig være at finde på Frederiksberg, men nogle af dem kommer til at varetage nye opgaver med at blive kommunens »øjne og ører i bybilledet«.

»Vi har ikke lige så mange parkeringsvagter på gaden, som vi ellers har. Vi har p-vagter på gaden til at sikre, at der ikke er biler, der parkerer ulovligt. Så har vi også p-vagter, der hjælper med at henstille, hvis folk ikke overholder myndighedernes anbefalinger om forsamlinger. På den måde får de nogle ekstra nye funktioner i de her dage,« siger Simon Aggesen.

Myndighederne anbefaler, at man går så lidt ud som overhovedet muligt, kan du ikke frygte, at dette tiltag gør det mere attraktivt at køre til Frederiksberg, parkere sin bil og gå rundt blandt andre folk?

»Nej, det ser jeg ikke for mig. Jeg oplever generelt, at danskerne er rigtig gode til at overholde myndighedernes anbefalinger. Selvfølgelig kan der være enkelte situationer, men helt generelt oplever jeg på Frederiksberg, at vores borgere er rigtig gode til at tænke på sig selv og tænke på andre,« siger han.

Det er anden gang på kort tid, at Frederiksberg giver en hjælpende hånd til kommunens bilister. I starten af måneden skrev Berlingske om, hvordan kommunen er begyndt at give venlige advarsler, første gang bilister parkerer i strid med reglerne, i stedet for at give bøder.