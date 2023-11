Fredag morgen blev en bro akut revet ned. Så var der afbrydelser af internettet i store dele af landet

Bro ved Ormslevvej rives ned i Viby ved Aarhus, fredag den 3. november 2023. For at undgå at Viby Renseanlæg bliver oversvømmet, og for ikke at få spildevand ud over det hele og tilbagestuvning igennem rørene, fjernes broen ved Ormslevvej. Det skal sikre et større gennemløb til Døde Å. Broen ligger i udmundingen af Viby Renseanlæg, der efter længere tid med masser af nedbør er hårdt presset.. (Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix) Fold sammen

Læs mere