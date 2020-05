Fra i morgen genåbner mange butikker: »Vi forventer noget, der minder om Black Friday«

Tusindvis af butikker i indkøbscentre og stormagasiner vil i morgen mandag genåbne.

Dertil kommer mange erhvervsdrivende, der mere eller mindre frivilligt har lukket deres butikker. De midlertidige lukninger skyldes, at kunderne har manglet, eller at man ikke har villet udsætte kunder eller personale for en smitterisiko. Når forretningerne åbner igen, vil meget være forandret. Sådan lyder meldingen fra Dansk Erhverv.

»Jeg tror, at vi udover de skærpede hygiejnekrav kommer til at se, at det bliver med andre åbningstider og andre kundestrømme end sædvanligt,« siger Henrik Hyltoft, der er markedsdirektør i Dansk Erhverv.

Coronakrisen har ikke ramt lige hårdt i alle brancher. Mens fødevaresalget har ligget stabilt, har de butikker, der beskæftiger sig med mode og livsstil, været stærkt påvirket af nedlukningen af samfundet.

»De butikker er særligt hårdt ramt. Noget af det første, som folk lader være med at købe i en økonomisk krise, er tøj og sko. Her tænker folk, at skoene godt kan holde lidt længere,« siger Henrik Hyltoft.

Problemet for butikkerne er, at det drejer sig om sæsonbestemte varer, så de har interesse i at få solgt varerne relativt hurtigt.

»Varerne ligger ude på lagrene og brænder nu, men de har en helt anden værdi, end de havde for to måneder siden,« siger han.

Gode tilbud inden for sæsonvarer

Forbrugerne har derfor noget at se frem til, hvad angår varer inden for mode og livsstil, er forventningen.

»Vi forventer at komme til at se noget, der minder om Black Friday de næste måneder. Der skal jo groft sagt indhentes to måneders salg, for forårssæsonen er nærmest forsvundet, og de varer er jo allerede købt og betalt af butikkerne, så de skal sælges. Og det bliver til en reduceret pris i forhold til tidligere,« siger Henrik Hyltoft.

Ifølge retningslinjer fra Erhvervsministeriet anbefales store butikker og butikker i storcentre at undgå kø- og slagtilbud, fordi det kan betyde, at folk stimler sammen.

»Det er også noget af det, vi har været i dialog med ministeriet om. Det er helt urealistisk at tro, at de kan undgå tilbud i den her situation. Men det skal selvfølgelig afvikles i god ro og orden. Vores råd er: Lad nu være med at sætte Adidas-sko ned til en halvtredser, så butikken bliver væltet af kunder. Få det gjort på en civiliseret måde. Undgå timetilbud og andre tiltag, der kan få tingene til at spidse til,« siger han.

Nogle danskere vil fortsat holde på pengene, lyder vurderingen.

»Mange ved, at der er kommet jobusikkerhed på en hel række områder. Derfor forventer vi ikke den store iver hos forbrugerne i forhold til at bruge en masse penge, men vi håber på det, for det er helt afgørende, at vi får stimuleret privatforbruget og dermed får gang i den økonomiske vækst igen. På den måde kan vi undgå, at krisen bliver endnu dybere ved, at danskerne bruger de penge, som vi ved, de har, fordi de har været gode til at spare op,« siger Henrik Hyltoft.

Som det har været beskrevet i medierne, er mange butikkers omsætning fra internethandlen steget, men det opvejer ikke den tabte omsætning. Det hænger sammen med, at over cirka 85 procent af den generelle omsætning stadig foregår i fysiske butikker, oplyser Henrik Hyltoft.