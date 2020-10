Forskere: Sådan smittede en enkelt mand næsten alle andre spillere på banen

Tæt fysisk kontakt, hurtigt og tungt åndedræt indendørs i en hal.

Dette er tilsyneladende de rette omgivelser for coronavirus at sprede sig i.

Således har forskere set nærmere på, hvordan en indendørs kamp i holdsport kunne udvikle sig til en slags supersprederbegivenhed med en enkelt deltager som den sandsynlige årsag til al smitte.

Forskerne er fra de amerikanske sundhedsmyndigheder, og i rapporten Morbidity and Mortality Weekly Report gennemgår de, hvordan en fritidskamp i ishockey endte med at gøre mange af deltagerne syge.

Artiklen er ifølge forskerne fra Centers for Disease Control and Prevention en af »få publicerede artikel til rådighed om smittespredning, der bliver sat i forbindelse med specifikke sportskampe eller -træning«.

Forskerne henviser dog også til Sydkorea, hvor en lang række personer først på året blev smittet efter at have deltaget på hold i højintens fitness-dans, og til Slovenien, hvor fem personer i foråret formentligt blev smittet efter at have spillet squash i et idrætscenter.

Ishockeykampen blev afviklet i juni i Florida mellem to hold med 11 spillere hver. Der var to dommere og seks spillere på hvert hold ad gangen på banen på 61 gange 26 meter i den indedørs skøjtehal. Der var en enkelt tilskuer samt personale i hallen.

Kampen varede 60 minutter, og spillerne i alderen fra 19 til 53 år tilbragte tid før og efter kampen i hvert deres omklædningsrum. Ingen af spillerne bar ifølge forskerne mundbind under omklædning eller kamp.

Forskernes antager, at en enkelt spiller mødte op til kampen som præsymptomatisk, og at smitten med coronavirus fra denne spiller blev viderebragt til de øvrige i hallen.

Som præsymptomatisk kan en inficeret person smitte uden selv at udvise symptomer.

Dagen efter aftenkampen fik denne spiller feber, ondt i halsen, hoste og hovedpine, og to dage senere blev han testet positiv for SARS-CoV-2 eller coronavirus, som fører til covid-19.

I løbet af fem dage efter kampen udviste yderligere 13 spillere og en ansat i hallen symptomer på sygdom. Efterfølgende blev 12 testet positive for infektion.

»Ishockey involverer udpræget fysisk udøvelse ledsaget af hurtig og dyb vejrtrækning,« skriver forskerne:

»Den tætte kontakt mellem spillerne i løbet af en kamp og det, at det foregår indendørs, øger spillernes risiko for infektion og har potentialet til at udvikle sig til en supersprederbegivenhed. Ikke mindst i en situation, hvor covid-19 bliver ved at sprede sig i samfundet.«