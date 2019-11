Forskere: Så effektivt er løb mod lungekræft

Uanset om du tidligere har røget, eller stadig gør det, kan løb være et våben i kampen mod lungekræft.

Det viser et nyt studie, der er blevet publiceret i American Journal of Preventive Medicine ifølge Runner’s World.

I studiet, der løb fra 1987 til 2014, har forskerne fulgt næsten 3.000 mænd over en periode på i gennemsnit 11 år. Blandt forsøgspersonerne var både rygere og tidligere rygere. I løbet af perioden fik 99 af testpersoner diagnosticeret lungekræft og 79 af dem mistede livet.

Forskerne testede forsøgspersonerne på et løbebånd for at fastslå deres konditionsniveau, og her fandt de en sammenhæng mellem kondition og risiciene ved lungekræft.

»Et højere konditionsniveau er forbundet med en lavere risiko for tilfælde af lungekræft for eksrygere og reducerer risikoen for at dø af kræft blandt nuværende rygere, der bliver diagnosticeret med lungekræft,« skriver forskerne i deres konklusionsafsnit.

Lille konditionsforbedring giver større resultater

Som en del af forsøget målte forskerne de næsten 3.000 mænds kondition i såkaldt MET, Metabolic equivalent of task. MET-enheden angiver, hvor meget ilt en person kan optage og udtrykker desuden energiforbruget.

Ved at øge farten og hældningen på løbebåndet, blev forsøgspersonen testet til deres maksimale niveau i otte til tolv minutter. Derefter udregnede man deres konditionsniveau.

Én MET svarer til et hvileniveau på 3,5 milliliter oxygen per kilo kropsvægt i minutter. Ti MET svarer til ti gange så meget, altså 35 millimeter oxygen per kilo kropsvægt i minuttet.

Ifølge Sundhed.dk kræver det cirka 2 METs at spadsere, mens løb ved 15 kilometer i timen indebærer et forbrug på 18 METs. Måleenheden er relativt sjælden i Danmark, men mere almindelig i USA.

Forskerne fandt ud af, at for hver konditionsforbedring på én MET i løbebåndstesten, faldt eksrygernes risiko for at udvikle lungekræft med 13 procent. Desto bedre form de var i, desto mindre var deres risiko.

Man kunne ikke se samme sammenhæng blandt forsøgspersoner, der fortsat røg. Rygere havde dog større sandsynlighed for at overleve, hvis de fik lungekræft, desto bedre deres kondition var.

Gælder formentligt også kvinder

En af forskerne bag projektet, Baruch Vainshelboim, fortæller til Runner’s World, at man fortsat ikke har fuldstændig klarhed over, hvorfor aktiviteter som løb kan modvirke kræft. Men motion kan forbedre ens stofskifte og immunforsvar og give et mere balceret hormonsystem. Det kan alt sammen spille ind, forklarer Vainshelboim til Runner’s World.

Han vurderer desuden, at selvom forsøget udelukkende undersøgte mænd, vil resultatet formentligt være ens for kvinder. Det er dog nødvendigt med yderligere undersøgelse for at slå det helt fast, fortæller forskeren.