Forskere gør positiv opdagelse: På dette punkt er covid-19 ikke værre end influenza

Risikoen for blodpropper, når man er smittet med covid-19, er muligvis ikke så stor som først antaget.

Det viser nye forskningsresultater fra Aalborg Universitetshospital.

»Det undrede os, hvis risikoen for blodpropper ved covid-19 skulle være så meget anderledes end ved alle mulige andre infektioner,« fortæller Michael Dalager-Pedersen, ledende overlæge ved Infektionsmedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Derfor iværksatte han sammen med et hold forskere en undersøgelse på Aalborg Universitetshospital. Ud fra 30 dages data gennemgik de risikoen for blodpropper hos coronapatienter og sammenlignede data med indlagte patienter uden coronavirus samt en ekstern gruppe af influenzapatienter.

For hospitalsindlagte patienter fandt man, at risikoen for en blodprop var 1,5 procent blandt covid-19-patienter og 1,8 procent blandt patienter, som er testet negative. For indlagte influenzapatienter var risikoen 1,5 procent. Tallene er altså sammenlignelige, og der synes ikke at være en betydeligt forhøjet risiko blandt covid-19-patienterne, konkluderer forskerne.

»Resultaterne antyder, at covid-19 i sig selv ikke nødvendigvis er en betydende risikofaktor for blodpropper,« siger Michael Dalager-Pedersen.

Det står i modsætning til forskning fra foråret, hvor man fandt, at 20-40 procent af coronapatienterne fik blodpropper.

»Mange af de studier, der er foretaget i udlandet, er foretaget på patienter, der ligger på intensiv, hvor det kan være meget svært at undersøge for blodpropper. Og jeg tror, at man har gjort sig en række overdiagnoser. Når man har været i tvivl, har man givetvis sagt, det må være en blodprop i lungen,« mener Michael Dalager-Pedersen.

Derudover mener overlægen også, at en del af forklaringen sandsynligvis ligger i, at der generelt er en forøget risiko for blodpropper, så snart man er meget syg og sengeliggende. Undersøgelsen viser således også, at risikoen for blodpropper stiger blandt patienter, som er i intensivbehandling.

Vær varsom med forebyggende medicin

»Blandt disse meget syge patienter fik syv procent konstateret veneblodpropper, mens 11 procent fik blødninger. Alle var i blodfortyndende behandling,« fortæller Michael Dalager-Pedersen.

Man forebygger blodpropper med blodfortyndende medicin, og det kan give blødninger fra tarmene eller i værste fald hjernen. Derfor skal sygehusene være påpasselige med at forsøge at forebygge blodpropperne, mener overlægen.

»Under covid-pandemien har der været en tilbøjelighed til at give en højere forebyggende dosis af blodfortyndende medicin, men det har jo en pris, og vi skal finde den rette balance. I det her studie ser vi, at risikoen for en blodprop i lungen og risikoen for blødning er stort set den samme,« forklarer Michael Dalager-Pedersen.

Derfor mener han, at fortællingen om, at coronavirus er så meget anderledes end andre infektionssygdomme, bør ændres en smule på det pågældende område. Som enkeltindivid er der ikke en grund til at frygte sygdommen, medmindre man er i risikogruppen for et alvorligt forløb.

»Vi ser ikke lige her, at risikoen for blodpropper er så væsentlig anderledes. Det, der er specielt ved covid, er, at det kommer i en befolkning, hvor der ikke er immunitet. Den kommer som den her kæmpe bølge, og det er det mest alvorlige ved sygdommen,« mener Michael Dalager-Pedersen.