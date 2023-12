For få til at tage telefonen. Politikere frygter 1813-kaos i julen

I julen 2022 lød der hård kritik af alt for lange ventetider på at komme igennem på 1813. Efterfølgende viste en opgørelse, at 17 procent af de borgere, der ringede i uge 51, havde ventet mere end 60 minutter. I uge 52 faldt andelen til ni procent. Akutberedskabet forventer, at det vil gå bedre i år, men der er stadig udsigt til alt for lange ventetider, mener politikere i regionen. Fold sammen

