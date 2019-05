Folketingsmedlem blev inddraget i Paludans chikanesag: »Familien oplevede frustration og afmagt – til sidst mest af alt angst«

Familien til den studerende ved Københavns Universitet, som i årevis blev forfulgt af Stram Kurs-leder Rasmus Paludan, blev til sidst så desperat, at familien søgte hjælp hos det socialdemokratiske folketingsmedlem Troels Ravn.

Familien havde i flere år bedt politiet om hjælp, men chikanen mod sønnen fortsatte og omfattede efterhånden hele familien.

De seneste dage er det eksempelvis kommet frem, at Rasmus Paludan rejste fra København til forældrenes hus i Vestjylland, tog et billede af huset om natten og sendte det til sin medstuderende. Paludan opsøgte også et familiemedlem på gaden, som Berlingske har fortalt. Et tocifret antal SMSer rullede i perioder dagligt ind på den medstuderendes mobil, og Rasmus Paludan rejste også fra København til den medstuderendes jyske hjemby, når han vidste, at den medstuderende var derovre.

Familien var desperat.

Faderen til den forfulgte kender Troels Ravn fra studietiden. De to har haft kontakt i omtrent 30 år og mødes fortsat, blandt andet til den årlige julefrokost. Faderen kontaktede Troels Ravn om chikanesagen omkring 2011.

»Faderen er en helt igennem ordentlig fyr. Sådan en, man lytter til. Og familien er indbegrebet af gode mennesker: engageret i det lokale foreningsliv, sådan nogle, der hjælper naboerne. Det er en positiv og solid familie. Det gjorde stort indtryk, da jeg fik at vide, at sønnen var så langt ude i tovene, at han var ved at blive syg på grund af chikanen,« siger Troels Ravn i dag.

Troels Ravn har med afbræk siddet i Folketinget for Socialdemokratiet siden 2005. I dag er han blandt andet formand for Social-, Indenrigs- og Børneudvalget på Christiansborg. Berlingske har kontaktet Troels Ravn, fordi hans navn optræder i et af sagens dokumenter, hvor der står, at Troels Ravn har orienteret nogle af familiens venner om regelgrundlaget for stalking og chikane.

Berlingske har de seneste dage oprullet, hvordan Rasmus Paludan over en længere periode chikanerede en medstuderende fra latinstudiet ved Københavns Universitet så systematisk, at det endte i et polititilhold. Berlingske har også afdækket, hvordan Rasmus Paludan selv ved de mindste uenigheder har stævnet personer, hvilket står i skarp kontrast til Paludans politiske krav om nærmest ubetinget ytringsfrihed.

Da Troels Ravn dengang blev orienteret om sagen, fik han ikke at vide, at det var Rasmus Paludan, som stod bag chikanen. Det har han først erfaret for nylig.

»Men beskrivelsen af personen bag chikanen var uhyggelig. I begyndelsen grinede studiekammeraterne bare af SMSerne. Men så accelererede chikanen i en lodret opadgående kurve til alle tidspunkter af døgnet. Jeg kender også til, at personen bag chikanen tog billeder af familiens hus i Jylland og sendte billedet til sønnen midt om natten. Jeg ved også, at et familiemedlem blev opsøgt på gaden. Det var sygt,« siger Troels Ravn.

Kilder har tidligere fortalt Berlingske, at chikanen angiveligt udsprang af, at Paludan var meget interesseret i sin medstuderende, men at interessen på ingen måde var gengældt.

De talrige historier om chikane og forfølgelse gennem flere år tegnede et relativt præcist billede af personen bag, forklarer Troels Ravn.

Troels Ravn er folketingsmedlem for Socialdemokratiet og privat ven med faderen til den studerende, som Rasmus Paludan har forfulgt i årevis.

»Der var tydeligvis tale om et meget begavet menneske. Han havde sat sig minutiøst ind i den unge mands adfærdsmønster og vidste til sidst, hvor den medstuderende og nogle af familiemedlemmerne var på alle tider af døgnet. Jeg kan huske, at jeg tænkte, at det måtte være et fuldtidsarbejde at være stalker. Men personens grænseløse adfærd efterlod også et billede af en person med nogle klare psykopatiske træk. Familien oplevede frustration og afmagt – til sidst mest af alt angst. Det blev mere og mere uhyggeligt, og ingen greb ind,« forklarer Troels Ravn.

Hvad er dine overvejelser om at bruge formuleringen psykopatiske træk?

»Dengang blev jeg også kontaktet af venner af familien, og det var et ordvalg, vi brugte, fordi det her var så langt ude. Det tegnede en profil af en person, som var så langt ude, at han nærmest havde psykopatiske træk,« siger Troels Ravn.

Selv bragte Troels Ravn sagen ind på Christiansborg. Han delte det konkrete forløb med partimedlemmer og sit politiske netværk, som han formulerer det. På dette tidspunkt sad partifællen Morten Bødskov som justitsminister.

»Jeg vil ikke tage æren for noget, og jeg ved jo heller ikke, hvilken rolle sagen har spillet for den efterfølgende lovændring om stalking. Men jeg viderebragte det konkrete forløb som et eksempel på, hvor alvorligt stalking kan være, og hvor meget både ofre og stalker kan have brug for hjælp. Stalking skal tages meget alvorligt,« siger Troels Ravn.

Forskellige meningsmålinger har vist, at Rasmus Paludans parti, Stram Kurs, ligger omkring spærregrænsen til at komme i Folketinget. De fleste målinger har placeret partiet lige over grænsen.

Stram Kurs-leder Rasmus Paludan på Nørrebro den 15. maj 2019.

På spørgsmålet om, hvordan Troels Ravn har det med, at Rasmus Paludan om få dage kan være folketingskollega, svarer Troels Ravn:

»Det har jeg ingen kommentarer til. For mit vedkommende er det uinteressant, hvem der stod bag. Det var sagen, der havde min interesse.«

Er du ikke nødt til at forholde dig til, at en person, som kan have ødelagt en familie, og som ifølge dig nærmest har psykopatiske træk, lige om lidt kan være lovgiver i Danmark?

»Det er et godt spørgsmål,« siger Troels Ravn.

»Men det har jeg ingen kommentarer til. Det væsentlige for mig er at fortælle om forløbet, og dengang vidste jeg ikke, hvem der stod bag.«

Den forfulgte medstuderende har ad flere omgange meddelt Berlingske, at han ikke ønsker at kommentere sagen.

Rasmus Paludan har også flere gange sagt til Berlingske, at han ikke vil kommentere forløbet. Dette gentog han telefonisk torsdag via en medhjælper på Stram Kurs’ partikontor.

