Første store hospital aflyser alle planlagte operationer

Et af landets store hospitaler, Hillerød Hospital i Nordsjælland, aflyser nu samtlige planlagte operationer og andre behandlinger resten af marts.

Det betyder, at enhver ikke-akut behandling ikke kan finde sted.

Det fremgår af en intern e-mail til alle hospitalets ansatte, som Berlingske er i besiddelse af.

Årsagen er, at hospitalet skal bruge alle kræfter på at planlægge modtagelsen af »ekstraordinært mange isolationspatienter, hvis udviklingen med coronavirus i samfundet fortsætter«.

Al akut behandling fortsætter.

Hastelovgivning på vej

Formålet er at frigøre alle kræfter på hospitalet, der i stedet skal trænes til nye opgaver, blandt andet at bruge »værnemidler« – beskyttelsesudstyr – og til at behandle nye typer patienter.

Foranstaltningerne på hospitalet i Hillerød kommer, efter at regeringen og myndighederne har meddelt, at vi er på vej ind i en ny fase, der betyder, at man ikke prøver at forhindre smitte internt i Danmark, men i højere grad prøver at begrænse spredningen og prioritere behandling til dem, der har mest brug for det – en såkaldt afbødningsstrategi.

I en rapport fra Sundhedsstyrelsen i går fremgår det:

»I en situation med udbredt smittespredning i samfundet er det primære fokus at sikre, at sygehusene kan håndtere antallet af smittede med behandlingskrævende sygdom. Dette vil betyde prioritering af aktiviteten på sygehusene, således at behandling af ikke-akutte tilstande udskydes.«

Konkret lægges der – ved hjælp af hastelovgivning – op til i en periode at ophæve de såkaldte udrednings- og behandlingsrettigheder, som skal sikre, at patienterne i det danske sundhedsvæsen hurtigt bliver undersøgt og behandlet – for eksempel ved at blive henvist til privathospitaler, hvis ventetiderne på de offentlige sygehuse overstiger 30 dage.

Den fremgangsmåde har tidligere været afprøvet under sygeplejerskekonflikten i 2008, hvor der blev aflyst hele 400.000 operationer og ambulante behandlinger.

Det udløste efterfølgende lange ventetider, som der måtte afsættes et milliardbeløb til at få afviklet.

Kun partner og børn på barselsafsnittet

I en anden e-mail, som Berlingske er i besiddelse af, opfordres gravide af Rigshospitalet til ikke at tage deres pårørerende med, når de skal til undersøgelser i ambulatoriet i forbindelse med deres graviditet. Det gælder også de gravides partnere, som Rigshospitalet altså opfordrer til at blive hjemme.

I samme e-mail opfordres til at begrænse antallet af besøgende på barselsafsnittet, og derfor kun have en partner og eventuelle andre børn på besøg.

Fødselsforberedelseskurser bliver også aflyst og bliver i stedet afholdt online.