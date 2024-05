Samfund Abonnement

Før vidnet bliver ført ind i retssalen, tager forsvarer ordet: »Jeg forstår, at man har anvendt hypnose«

Politiet har taget alternativ behandling i brug for at hjælpe på en kvindes hukommelse. Hun mener at have set en lys bil nær Regnemarks Bakke, dagen efter Emilie Meng forsvandt.