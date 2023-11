Samfund Abonnement

Fødevarer, du måske tror er sunde, kan gøre dig syg: Her er fem ting, du bør vide om ultraforarbejdet mad

Hvordan ved vi, om en fødevare er så forarbejdet, at den er usund, og hvordan undgår vi at blive snydt til at tro, at en fødevare er sundere, end den egentlig er? Natasha Selberg, der er ernæringsfaglig chefkonsulent i Hjerteforeningen, oplister her fem konkrete ting, vi bør vide om ultraforarbejdede fødevarer.