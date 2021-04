Flere udenlandske studerende skrider fra SU-regningen: Nu har det ubetalte beløb nået en milliard

Den ubetalte regning for udenlandske studerendes SU-lån beløber sig nu til næsten en milliard kroner.

Ved udgangen af 2020 havde 15.891 udlændinge fra både EU-landene og tredjelande stiftet SU-gæld og misligholdt tilbagebetalingen med 983 millioner kroner, fremgår det af en opgørelse fra Skatteministeriet.

De danske statsborgere er imidlertid ingen dydsmønstre, for 119.315 danske SU-skyldnere tegner sig for en ubetalt gæld på hele 9,4 milliarder kroner.

Over for Akademikerbladet kalder De Konservatives forsknings- og uddannelsesordfører, Katarina Ammitzbøll, det for »chokerende«:

»Jeg er noget målløs over, at der ikke er nogen, der har sat en prop i dette langt tidligere eller har fundet en måde at håndtere det på. Denne gæld er jo ikke bare kommet helt pludseligt,« siger hun.

Ifølge Dansk Folkepartis Hans Kristian Skibby er udlændingenes andel af SU-regningen forstemmende.

16.000 udlændinge har ikke betalt deres SU-gæld og skylder DK 1 milliard kroner. Vi er til grin for vores egne penge! Hvor meget SU skylder danske studerende mon i andre lande? 0 kroner ...Skatteministeren på kradse de penge ind i de lande som sender deres ungdom til DK #dkpol — Hans Kristian Skibby (@Hans_Kr_Skibby) April 7, 2021

Problemet er, at det er svært at inddrive gælden igen, når de studerende er rejst ud af landet. I 2018 gjorde den daværende regering det dog en smule lettere. Regeringen ville samarbejde med internationale inkassofirmaer for kraftigt at opfordre skyldnerne til at betale deres gæld.

Initiativet kommer i kølvandet på, at Europa-Kommissionen dengang afviste at hjælpe den danske stat med inddrivelsen af SU-gælden, da der ikke er tale om decideret skattegæld. Derfor rettede regeringens øgede indsats sig i første omgang mod misligholdt gæld fra EU-studerende.

Med SU-systemet har man som studerende på en lang videregående uddannelse krav på SU i 70 måneder svarende til fem år og ti måneder. Under sin studietid med ret til SU har man også ret til at optage de eftertragtede SU-lån.

Dansk Erhverv har foreslået helt at omlægge kandidatstuderendes SU til et rentefrit lån og tage uddannelsesstøtten fra de studerende for i stedet at bruge pengene på mere og bedre undervisning lige fra folkeskolen til universitetet.

Dansk Erhverv lægger med udspillet op til, at der årligt bliver tilført 3,5 milliarder kroner ekstra til uddannelsessystemet.

De 2,3 milliarder kroner vil Dansk Erhverv finde ved at omlægge SUen for kandidatstuderende på universiteterne til rentefrie lån.