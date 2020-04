Flere penge til kulturlivet vækker glæde i Zirkus Nemo: »Det er vores redningsplanke«

De seneste mange uger har været »følelsesmæssigt voldsomme« for Søren Østergaard, der er direktør i Zirkus Nemo og mennesket bag den folkekære karakter »Smadremanden«.

Han har nemlig ikke kunnet slippe tanken og bekymringen om, at hans livsværk måske ville smuldre mellem hænderne på ham som følge af den igangværende coronapandemi. Zirkus Nemo levede nemlig ikke op til betingelserne for at kunne blive en del af den hjælpepakke, som Folketinget har givet de danske kulturinstitutioner.

Lørdag slap en del af bekymringerne dog sit tag i Søren Østergaard, da det blev meldt ud, at kulturlivet nu får en ny håndsrækning, der betyder, og at Zirkus Nemo denne gang er omfattet.

»Det er vores redningsplanke. Havde vi ikke fået de her penge, så havde vi nok måttet lukke. Det betyder rigtig meget. Jeg er en meget lykkelig mand,« siger Søren Østergaard.

Han har tidligere udtalt, at han godt kan forstå, at den nuværende situation betyder, at Zirkus Nemo ikke må spille, men tilbagebetalingen af billetomkostninger kunne smadre hans forretning.

»Det virkede helt grotesk, at vi først ikke kunne få hjælp. Det var et stort chok for mig. Jeg har brugt 20 år på at bygge det her op, og jeg har aldrig fået støtte før, så det sved lidt. Jeg har været bange. Vi vidste jo ikke, om vi var købt eller solgt. Det har været en meget barsk omgang,« fortæller Søren Østergaard.

Lys forude

Lørdag forhandlede et bredt flertal af Folketingets partier og regeringen sig frem til, at kompensationsordningen skal udvides, mens man også besluttede at etablere en nødpulje på 200 millioner kroner.

Det betyder blandt andet, at arrangører bag arrangementer, der har over 350 deltagere, nu kan søge om kompensation, hvor det før krævede et deltagerantal på over 1.000.

Det fremgår af en pressemeddelelse, at den nyetablerede nødpulje på 200 millioner kroner skal gå til »nødlidende kulturinstitutioner og revyer, som ikke er omfattet af de generelle ordninger«, og det er den, som er relevant for Zirkus Nemo.

Søren Østergaard ved endnu ikke, om Zirkus Nemo kommer til at kunne spille i år, eller om man skal vinke farvel til 2020 og i stedet fokusere på 2021. Under alle omstændigheder vil han tidligst kunne spille i september.

Nu begynder arbejdet med at finde ud af, hvor meget der kan rekonstrueres, og om billetterne skal byttes eller tilbagebetales. Zirkus Nemo er dermed endnu ikke sikret, for faldende billetindtægter kan stadig give hans livsværk dødsstødet.

På trods af den usikkerhed er Søren Østergaard en meget lettet mand.

»Nu er der lys forude,« siger han.