Flere danske børn er coronasmittede

Der er flere børn blandt de 90 coronasmittede danskere.

Kilder oplyser til Berlingske, at der de seneste dage er undersøgt en del børn for corona på blandt andet hospitaler i Region Hovedstaden, og det viser sig også, at der rent faktisk er børn, som er smittet.

Det bekræfter direktøren i Styrelsen for Patientsikkerhed Anne-Marie Vangsted over for Berlingske.

»Det er rigtigt, at der er børn blandt de undersøgte og smittede,« siger hun.

Hun ønsker ikke at uddybe, hvor mange børn der er tale om, og hvor gamle de er.

»Der er ingen ingen alderskriterier hér. Hvis man opfylder retningslinjerne, så bliver man undersøgt,« siger Anne-Marie Vangsted.

Formodningen, baseret på erfaringer fra Kina, har været, at børn kun rammes i meget sjældne tilfælde, og at de i givet fald kun får meget lette symptomer. Tilsvarende er antagelsen, at børn smittes af voksne – ikke omvendt.

I de seneste opdaterede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen er der dog også kommet et afsnit ind vedrørende børn.

Således hedder det, at børn og unge under 18 år, der opfylder kriterierne for coronamistanke, umiddelbart skal henvises til vurdering og eventuel indlæggelse på børneafdelingen på fire bestemte hospitaler: Hvidovre Hospital, Aarhus Universitetshospital, Aalborg og Odense Universitetshospital.

Anne-Marie Vangsted ønsker ikke at komme ind på, om der er børn blandt de seks patienter, som det har været nødvendigt at indlægge som følge af coronasmitten.

»Børn kan blive smittet, men som det er, bliver børn ikke særligt syge.« siger hun.