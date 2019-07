Fie Laursens far: »Jeg troede, hun var død«

Eddie Grøndahl Laursen var på vej hjem fra lossepladsen lørdag eftermiddag, da hans kone, Anette Laursen, ringede til ham. Bekymret fortalte hun, at deres datter, Fie Laursen, havde lagt et selvmordsbrev ud på sin Instagram-profil.

Eddie Grøndahl Laursen åbnede med det samme appen på sin mobil og blev bekræftet i sin frygt. Der lå et fire sider langt opslag på Fie Laursens profil, hvori hun skrev farvel til verden.

»Jeg havde lige set hende, inden jeg kørte af sted mod lossepladsen. Hun skulle bare ud og gå en tur. Og nu skete det her. Det var surrealistisk,« fortæller Eddie Grøndahl Laursen.

Han står nu frem med flere detaljer om episoden, fordi han ønsker at blande sig i debatten, der ugen igennem har fyldt det danske medielandskab.

Selvmordsbrevet har skabt en massiv kritik af Instagram, som ifølge kritikerne burde have handlet og fjernet opslaget med det samme, fordi det kunne være med til at inspirere andre unge til at begå selvmord.

Eddie Grøndahl Laursen har svært ved at tage stilling til, om Instragram skulle have handlet eller ej. På den ene side er han lykkelig over, at brevet fik lov til at ligge på mediet længe nok til, at han kunne finde sin datter, men på den anden side er han nervøs for den smitteeffekt, brevet kan have haft.

»Det var det brev, der reddede hende. Hvis det ikke havde ligget der, havde vi ikke vidst noget om det, og så havde det været for sent. Men jeg ved, at der er flere selvmordstruede piger, der har skrevet til Fie tidligere, og de følger jo også med. Så man kan frygte, at nogen af dem kan blive inspireret,« siger han.

»Det er meget svært at svare på, hvordan jeg har det med, at hun har lagt det op. Dybest set er jeg jo glad for, at hun lagde det op.«

FAKTA Sagen kort Lørdag lagde den populære blogger og influencer Fie Laursen et selvmordsbrev ud på sin Instagram-profil, hvor hun har over 330.000 følgere. Selv om flere anmeldte brevet til Instagram, gik der næsten to døgn, før det blev fjernet af Fie Laursen selv. Episoden har skabt massiv kritik af Instagram, fordi brevet ikke blev fjernet med det samme. Flere eksperter har fortalt, at offentlige selvmordsbreve kan være med til at inspirere andre børn og unge til at begå selvmord. Episoden har også medført, at børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har foreslået, at bloggere i fremtiden skal underlægges at følge de presseetiske regler. FOLD UD

Beskeder strømmede ind fra følgere

Martin Ruby, der er politisk chef for Facebook i Norden, som ejer Instagram, har i et interview med Berlingske fortalt, at mediet ikke per automatik fjerner selvmordsbreve, fordi brevene kan være medvirkende til, at pårørende når at finde personerne, inden det er for sent.

Eddie Grøndahl Laursen mener alligevel, at Instagram bør lave nogle nye retningslinjer for denne slags sager.

»Fies opslag fik så mange anmeldelser, at det er lidt mærkeligt, at det ikke blev fjernet. Et opslag bør komme i karantæne, når det får så mange anmeldelser, synes jeg. Og så må nogle personer inde hos Instagram kigge på det og bagefter vurdere, om det skal op igen,« siger han og fortsætter:

»Når der er tale om en pige med så mange følgere, så skulle vi nok blive kontaktet uanset hvad. Beskederne strømmede ind. Selv hvis vi ikke havde nået at se det, havde vi fået det at vide på en anden måde. Jeg er glad for, at det er muligt at lægge den slags breve ud, og at der ikke er en robot, der fjerner dem med det samme, men jeg mener, at Instragram burde have lagt det i karantæne efter alle anmeldelserne,« siger Eddie Grøndahl Laursen.

Den første besked om brevet kom fra hans kone, og kort tid efter strømmede det ind med beskeder og opkald fra Fie Laursens følgere. Også konen og deres søn, Boris Laursen, fik utallige beskeder fra bekymrede følgere.

Da Eddie Grøndahl Laursen havde set brevet på Fie Laursens profil, skyndte han sig hjem og hentede sin søn. De kørte sammen ud for at lede efter hende og fandt hende bevidstløs ved en havn.

»Jeg troede, hun var død. Vi gjorde alt, hvad vi kunne, for at holde hende i live,« fortæller han.

Da ambulancen kom, blev hun kørt på hospitalet, og samme aften blev hun indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling. Der er hun stadig i dag, fortæller Eddie Grøndahl Laursen.

Fie Laursen har over 330.000 følgere på Instagram. Fold sammen Læs mere Læs mere

Debat i medierne har været god

Psykolog hos Red Barnet Per Frederiksen er enig med Eddie Grøndahl Laursen i, at Instagram burde have fjernet brevet, efter at familien havde fået besked.

»Den her sag viser, at der er plads til forbedring hos Instagram. Vi forstår godt argumentet for, at sådanne opslag skal have lov til at eksistere, men vi så gerne, at der var en praksis for, hvordan der bliver reageret, når sådan et opslag kommer ud,« siger han og fortsætter:

»De pårørende eller andre nærtstående bør få besked med det samme. Når de har fået besked, kan Instagram fjerne opslaget, så det ikke ligger tilgængeligt for andre, som risikerer at blive inspireret,« siger han.

Martin Ruby har oplyst, at Instragram på baggrund af sagen om Fie Laursen nu vil tage en snak med eksterne eksperter og NGOer om, hvordan lignende hændelser kan håndteres i fremtiden.

Det glæder Eddie Grøndahl Laursen, der i det hele taget er tilfreds med den debat, som hans datters opslag har medført.

Han ville ønske, at hun aldrig havde forsøgt at begå selvmord, men han forstår, hvorfor medierne har beskrevet sagen intenst.

»Debatten, der kører, er fin, for den er vigtig. Så det er godt, at medierne har løftet den op. Jeg håber, at det vil få betydning for Instagrams håndtering af den her slags episoder i fremtiden,« siger han.

Fremtiden for Fie Laursen er på nuværende tidspunkt uvis.

»Lægerne kan ikke sige noget om, hvor længe hun skal være indlagt på den lukkede afdeling. Fie skal selv have lov til at bestemme, hvad hun vil fortælle, og om hun vil fortælle, hvorfor hun gjorde, som hun gjorde, når hun kommer ud,« lyder det fra faren.

Han tilføjer, at hun også selv er herre over, hvorvidt hun skal tilbage på Instagram og være blogger igen.

»Det er jo hele hendes verden. Hele hendes liv. Men det skal hun selv have lov til at bestemme, når hun er rask,« siger Eddie Grøndahl Laursen.