Fem seksuelle overgreb skiller sig ud i Auditørkorpsets sager

Selv om Forsvaret i 15 år har arbejdet målrettet på at komme seksuelle overgreb til livs, oplever kvinder i Forsvaret stadig alvorlige overgreb. Som Berlingske har beskrevet gennem de seneste dage, har Forsvarsministeriets Auditørkorps behandlet i alt 31 sager om seksuelle overgreb siden 2014.

Fælles for overgrebene er, at de er begået af mænd mod kvinder. I flere tilfælde er overgrebene udført af ofrenes overordnede. I mange af sagerne er kvinder blevet udsat for slag i bagdelen eller krænkende udtalelser. Et par af sagerne skiller sig dog særligt ud.

Fuld chef forgreb sig på underordnede

I 2016 blev en chef i Forsvaret idømt en bøde for i tre forskellige tilfælde at have krænket underordnede samt at have været beruset i tjenesten, alt sammen i løbet af en aften og nat i januar på Hvorup Kaserne i Nørresundby. Det første tilfælde skete i messen (kantinen) og blev begået imod en seniorsergent, idet han »stillede sig tæt op ad hende, lagde armene om hende, mens han kaldte hende »lækker«, ligesom han forsøgte at føre en hånd ned i hendes bukser«.

Det andet tilfælde skete også i messen, ligeledes imod en seniorsergent, hvis hoved han greb fat i med begge hænder »for at få et kys, hvilket hun modvilligt indvilligede i«.

I det tredje tilfælde gik det ud over en flyverkonstabel, som chefen ved flere lejligheder krænkede ved at komme for tæt på hende, kalde hende »lækker«, tage hende om livet gentagne gange og forsøge at kysse hende på kinden.

Chefen blev idømt en bøde på 8.000 kroner for de tre forhold.

Beruset delingsfører bag grov krænkelse

I november 2018 blev en delingsfører idømt en bøde for grov krænkelse af en underordnet, efter at han i beruset tilstand »flere gange havde samleje med [konstabeleleven], i hvilken forbindelse tiltalte flere gange med flad hånd slog [konstabeleleven] hårdt i ansigtet, ligesom han tog fat om halsen på [konstabeleleven] og talte beordrende til hende«, viser afgørelsen fra Auditørkorpset.

Delingsføreren blev idømt en bøde på 2.000 kroner.

Konstabel tog nøgenfotoer i smug – og sendte fotos af sig selv

I november 2016 fik en kvindelige værnepligtig taget nærbilleder af sine blottede bryster, bagdel og kønsdele, mens hun sov nøgen på sit værelse på Skive Kaserne. Billederne blev taget af en af kasernens konstabler. Kvinden fik efterfølgende på sin telefon tilsendt »dels de fotos, tiltalte tidligere havde optaget af hende, dels fotos af sit eget erigerede lem, hvilket krænkede hendes blufærdighed«.

Konstablen blev idømt ti dagbøder på i alt 7.500 kroner.

Oversergent kaldte granat en »selvfornøjer«

I 2015 blev en oversergent dømt for flere tilfælde af krænkelser af en civilt ansat rengøringsassistent ved Marineudkigsstation Føllesbjerg i Bagenkop på Langeland mellem oktober 2014 og juli 2015. Oversergenten forsøgte at tegne kvinden i ansigtet med en tusch, viste hende en 40 mm granat og kaldte den en »selvfornøjer« og bad hende om at tage miniskørt på næste dag, så »vi har noget at kigge på«.

Oversergenten blev idømt en bøde på 2.500 kroner. Han blev frifundet for at have klappet kvinden i bagdelen.

Beruset sergent overfaldt kvindelig konstabel

I 2018 blev en kvindelig konstabel udsat for et overgreb under NATO-øvelsen Trident Juncture i Norge. Overgrebet blev begået af en sergent på toiletafdelingen i Haslemoen-lejren sent om natten, efter at han kom beruset hjem fra et værtshus, hvilket i sig selv er et regelbrud, idet det ikke var tilladt at drikke under øvelsen.

Sergenten greb fat i kvinden bagfra, mens han førte sine hænder op og ned ad siden på hende, »ligesom han igen greb hårdt fat i hende, efter at hun havde vristet sig fri og bedt ham gentagne gange om at stoppe berøringen, hvorefter han skubbede hende op ad væggen, mens han med hænderne berørte hende flere steder på kroppen«.

Sergenten blev idømt en bøde på 6.000 kroner for i alt tre forskellige forhold.

