»Farlig virus er løs i Danmark« – du bekæmper den ved at vaske hænder

»Farlig virus er løs i Danmark,« skriver lægerne bag initiativet Læger formidler for at imitere mediers katastrofesprog:

»Op imod en halv million danskere kan risikere smitte, og der forventes op mod 1.000 til 2.000 dødsfald. Det er nemlig som hvert år sæson for influenza. # blivvaccineret.«

Læge Laura Kverneland er medstifter af Læger formidler. Hun siger, at den aktuelle trussel mod danskeres helbred dog er influenza og ikke coronavirus.

»Vi mener, at vi primært skal beskæftige os med det, der er en reel trussel blandt danskere i stedet for at skræmme med informationer om coronavirus, der er enormt svære at håndtere og vurdere,« siger Laura Kverneland.

De seneste to år er i alt 3.612 danskere døde som følge af influenza. Flertallet af de omkomne var ældre.

Influenzavaccine er gratis om vinteren for ældre over 65, for gravide, førtidspensionister og kronisk syge. Sidste år var 63 procent af de influenzaindlagte ikke vaccineret. Influenzavaccination har en beskyttelsesgrad på ca. 70-90 % hos yngre raske, men kun ca. 60 % hos ældre. Nogle rammes derfor af influenza, selv om de er vaccineret.

Laura Kverneland understreger, at sundhedsmyndighederne selvfølgelig skal være vagtsomme over for coronavirus, og at den skal dækkes i medierne, men at faren lige nu er minimal i forhold til den årlige influenzabølge, og at trusselsbilledet derfor er skævt:

»Vi vil gerne gøre opmærksom på, at influenza hvert eneste år er en reel trussel for danskere med svagt immunforsvar, og at vi faktisk har en vaccine mod influenza, som kan redde liv,« siger Laura Kverneland. Hun tilføjer, at kuren mod influenzasmitte oftest er noget så simpelt som at vaske hænder.