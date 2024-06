Samfund Abonnement

Familien vil give deres barn natur. Men de føler de sig presset ud af hovedstaden: »Det er børn. Ikke burhøns«

33 institutioner i København står til enten at skulle nedskaleres eller lukkes. Særligt udflytterbørnehaver bliver efter planen ramt, på trods af at flere af dem er af høj kvalitet. Ida Kader er en af de forældre, der føler sig ramt, og nu overvejer familien at tage en drastisk beslutning.