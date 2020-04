Facebook annoncerede stop for privat salg af håndsprit. Alligevel solgte Ali »over 100 stk«

Facebook ville undgå, at brugere udnyttede den globale nødsituation til at tjene penge.

Derfor forbød det sociale medie allerede i slutningen af februar reklamer, der eksempelvis indikerede, at et produkt kunne kurere sygdommen covid-19. Og i marts forbød Facebook alle opslag, der solgte værnemidler via sidens handelsplatform, Marketplace.

Facebook is focused on preventing exploitation of the COVID-19 crisis for financial gain. Since it was declared a public health emergency, Facebook has removed millions of ads & commerce listings for the sale of masks, hand sanitizer, wipes & COVID-19 test kits (1/7) — Rob Leathern (@robleathern) March 27, 2020

Alligevel har Berlingske ved simple søgninger på ord som »håndsprit« og »hånddesinfektion« kunnet finde frem til en række opslag, hvor personer sælger alt fra en enkelt flaske håndsprit og op til mindre lagre af samme. En person tilbyder sågar at sælge over 100 flasker.

Et opslag på Marketplace, hvor en person i Taastrup sælger håndsprit. Han tilbyder at sælge flere end 100 flasker. Efter at have været åbent i en uge fremgår det i skrivende stund, at varelageret er solgt. Fold sammen Læs mere Læs mere

Siden coronakrisen brød ud er efterspørgslen på håndsprit så at sige eksploderet.

Den Blå Avis har stoppet annoncer med håndsprit af frygt for hamstring. Der er blevet stjålet håndsprit fra hospitaler, og dagligvarebutikker har sat restriktioner for at undgå hamstring.

Mens der har været meldt om mangel på værnemidler i sundhedsvæsenet, ældreplejen og blandt borgerne i almindelighed, er situation dog ikke akut, når det gælder håndsprit, lyder det fra kommuner, regioner og forhandlere.

Nogle forsøger tilsyneladende at udnytte situationen. Københavns Politi har sigtet flere personer for at sælge håndsprit via falske hjemmesider. Og selv om Facebook oplyser, at man fjerner opslag, hvorfra der sælges værnemidler, er der også her et marked for salg og køb af værnemidler.

Enkelt at fjerne opslag

Ifølge Rasmus Pagh, professor ved ITU og ekspert i algoritmer, er det »enkelt« for Facebook at filtrere disse opslag.

»Det er enkelt automatisk at opdage og fjerne opslag, der indeholder bestemte ord. Måske er listerne over ord, man ikke vil have i annoncer, ikke komplette, især når det gælder små sprog som dansk. Facebook har formentligt valgt ikke at foretage en manuel tilpasning af filtreringsalgoritmen, hvilket ville have fjernet opslagene,« siger Rasmus Pagh.

Facebook oplyser, at mediet har en mekanisme, der automatisk opfanger opslag, hvori bestemte ord indgår. Berlingske har spurgt, hvorvidt denne også fungerer for danske ord, samt hvorvidt der er blevet fjernet et eneste opslag fra danske profiler.

Facebook har ikke besvaret spørgsmålene, men forklarer i en e-mail, at mediets håndhævelse ikke er perfekt:

»For at beskytte folk mod opblæste priser og lignende former for misbrug tillader vi ikke promovering af masker, håndsprit, desinfektionsservietter og covid-19 test i annoncer og handelslister, og vi vil også fjerne organiske opslag, der promoverer disse produkter. Selv om denne politik gælder globalt, er håndhævelsen endnu ikke perfekt. Vi foretager disse opdateringer til vores systemer hurtigt, og håndhævelsen vil med tiden forbedres. Vores fokus er på de områder og annoncører, hvor vi ser mest misbrug,« lyder det i en kommentar fra Facebook.

Vincent Hendricks, professor på Center for Information og Boblestudier, Københavns Universitet, undrer sig over, at man med så enkle søgninger kan finde opslag, der sælger værnemidler. Han forsker i, hvorledes sociale medier påvirker samfundet.

»Hvis Facebook gør så meget, som de siger, for at fjerne opslag, der sælger håndsprit, så bør det ikke være så let, at Berlingske blot kan søge det frem. Så er indsatsen ikke tilfredsstillende,« siger han.

Professoren tilføjer dog, at det er hans indtryk, at de sociale medier generelt i disse tider forsøger at påtage sig et ansvar. Facebook arbejder eksempelvis sammen med WHO om at bekæmpe misinformation om coronavirus. Han opfordrer til, at man i almindelighed ikke forsøger at udnytte situation.

»Lad nu være med at slå plat på en global krise. Det kan føre til, at flere hamstrer, selv om der ikke er en mangelsituation,« siger professoren.

Vi har i dag anholdt og sigtet en mand for at have reklameret med salg og levering af håndsprit fra falske hjemmesider. Vi har i den forbindelse beslaglagt diverse elektronisk udstyr og beslaglægger også to hjemmesider #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) March 31, 2020

Forbrugerråd advarer

En af dem, der sælger større mængder håndsprit, er en mand ved navn Ali.

Ali skriver, at man kan købe 500 ml håndsprit for 100 kroner – og at man kan få håndspritten til 80 kroner, hvis man køber »over 100 stk«. Opslagets billede viser tilsyneladende et lager. I hvert fald er der en række papkasser, hvoraf en er åbnet, og nogle flasker håndsprit er placeret ovenpå.

Efter at opslaget har været åbent i over en uge, fremgår det som solgt.

Da Berlingske ringer til sælgeren på det nummer, der optræder i annoncen, bekræfter han, at han har udsolgt. Oplyst om, at det er imod Facebooks politik at sælge håndsprit på platformen, svarer han:

»Okay, så skal Facebook fjerne opslagene, ikke dig. Du bestemmer ikke noget.«

Hvor har du det her håndsprit fra?

»Det er ikke dit problem,« siger han og lægger på.

Priserne på de opslag, som Berlingske har set, ligger ikke langt over, hvad markedsprisen generelt ligger på i disse dage. Priserne er generelt steget i takt med coronakrisen.

Problemet er ifølge kritikere snarere, at det er ukendt, hvilken kvalitet produkterne har, samt hvor de stammer fra.

Forbrugerrådet Tænk opfordrer til, at man køber værnemidler gennem forhandlere, man har tillid til – såsom apoteker og i dagligvarebutikker.

»Når man køber på Facebook, har man ikke garanti for kvaliteten,« siger Christel Kirkeby, projektleder for Forbrugerrådet Tænk Kemi, et initiativ, der vejleder om kemi i forbrugerprodukter.

Politiet vil slå hårdt ned

Rigspolitiet oplyser, at politikredsene efterforsker en »række anmeldelser« om forskellige typer af kriminalitet i forhold til værnemidler – herunder også via internettet.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) henviser til, at der er blevet indført regler, som fordobler straffen for en lang række lovovertrædelser, herunder bedrageri, hvis det er relateret til coronaepidemien.

»Det kan eksempelvis være, hvis folk forsøger at sælge vand som håndsprit. Så denne type sager kommer politiet til at kunne slå hårdt ned på,« lyder det i en skriftlig kommentar fra Nick Hækkerup.

Han beskriver det som »dybt usmageligt«, at borgere forsøger at »sælge håndsprit fra dagligstuen til meget høje priser«, hvilket der har været eksempler på de seneste uger.

At sælge håndsprit til 3600kr literen burde straffes med 20 dages betinget fængsel #COVID19dk #wtf pic.twitter.com/0r7RYsTZhF — Jonas Bengtson (@JonasBengtson) March 11, 2020

»Jeg vil på det kraftigste opfordre disse sælgere til at udvise samfundssind og ikke slå plat på denne alvorlige situation. Og jeg vil da også opfordre Facebook og ejerne af andre platforme, hvorfra der foregår salg, til at se på, om de kan gøre mere for at mindske salget af produkter til opskruede priser her under coronaepidemien,« siger ministeren.