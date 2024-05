Samfund Abonnement

Et afgørende dokument retter nu pilen mod Rigshospitalets øverste ledelse i skandalesag: Holdt familie i mørke om 11-årigs død

Rigshospitalets øverste ledelse trækkes nu helt ind i kernen af skandalesagen om skimmelsvamp på Rigshospitalet. Et internt dokument viser, at direktionen allerede for halvandet år siden blev informeret om den sandsynlige årsag til en 11-årig drengs død – uden at informere politikere og pårørende.