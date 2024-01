Samfund Abonnement

Eske Willerslev i spidsen for vild afsløring om vores forfædre: »Det var blodigt. Det er jeg helt overbevist om«

Den klassiske fortælling om, at danskere er efterkommere af et folk, der altid har været her, holder ikke længere. Det fremgår tydeligt af et af hele fire opsigtsvækkende Nature-studier med dna-jæger Eske Willerslev i front. Samtidig afsløres hemmeligheder om vores alvorlige sygdomsarv fra oldtiden.