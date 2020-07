Er du kommet ind? Her er alle tallene for dette års optag på de videregående uddannelser

Natten til tirsdag har mange unge fået en besked, de har ventet på med stor spænding.

De har nemlig fået besked om, hvorvidt de er kommet ind på den videregående uddannelse, de har søgt om optagelse på.

Hele 69.526 har et minut over midnat tirsdag fået eller får senere en hilsen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet om, at de er kommet ind på universitetet, professionshøjskolen, erhvervsakadmiet, eller hvor de nu har søgt ind.

Det er et rekordhøjt optag.

81 procent er blevet optaget på deres førsteprioritet.

Der har været i alt 94.604 ansøgere.

Her kan du se, hvor mange der er optaget på de enkelte uddannelser, hvor mange der har søgt, og hvad adgangskravene er.

Du kan blandt andet se, at du for at læse International Business på CBS skal have et karaktergennemsnit på 11,3, hvilket er årets højeste karakterkrav.

Omvendt kan du også læse, at der på mange uddannelser er frit optag, hvis du ellers opfylder de fornødne kvalifikationer.