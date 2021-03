Endelig kan danskerne se konturerne af sommerferie. Men én ubekendt faktor bliver afgørende

Det forjættede coronapas er på vej. EU-Kommissionen har onsdag fremlagt sit udspil til et fælles coronapas, et såkaldt digitalt grønt certifikat, som kan være klar inden sommer.

Samtidig ventes det danske digitale coronapas at være klar i maj.

Og endelig forventes alle voksne danskere at være færdigvaccinerede allerede i juli, tre uger tidligere end estimeret, viser en ny og opdateret prognose fra Sundhedsstyrelsen.

Med andre ord kan feriehungrende danskere begynde at gøre sig realistiske forhåbninger om at rejse uden for landets grænser i sommerferien.

Hvis planerne for coronapas og vaccineprogrammet ellers holder, resterer der reelt kun én ubekendt faktor i den videre kamp mod den globale pandemi: Børn og unge under 16 år.

Det vurderer to af de læger og forskere, der har fulgt covidsituationen tæt.

»Mutationerne af covid-19 har tidligere været den store ubekendte faktor i indsatsen, men indtil videre ser det ud til, at vaccinerne virker trods mutationerne. Og det er næppe sandsynligt, at der opstår en ny variant, som ingen af vaccinerne virker imod,« siger overlæge på Odense Universitetshospital og formand for de danske intensivlæger, Joachim Hoffmann-Petersen.

»Den store ubekendte faktor er snarere, at der er en million børn og unge, som der ikke findes vacciner til. Man har haft så travlt med at få godkendt vaccinerne, at man ikke har undersøgt dem på børn under 16 år,« siger han.

Coronapas for børn og unge?

En lignende vurdering lyder fra Eskild Petersen, professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet og tidligere overlæge på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Han skrev sammen med en række andre forskere en videnskabelig artikel i tidsskriftet International Journal of Infectious Diseases i januar om udsigterne for udlandsrejser, efterhånden som vaccinerne bliver udbredt.

»Jeg har stor tiltro til, at et vaccinepas, som inkluderer vaccination, immunitet fra tidligere covidsmitte eller en negativ test indenfor 72 timer, vil give os en stor frihed tilbage til at rejse. I hvert fald inden for EU,« siger Eskild Petersen.

»Problemet er primært, at vaccinerne endnu ikke er godkendt til børn under 16 år. Men jeg tror, det kommer,« siger han.

På grund af den globale udbredelse af covid-19 har Udenrigsministeriet for tiden ophævet den hidtidige model med rejsevejledninger for enkelte lande og i stedet skærpet rejsevejledningen for hele verden til »rød«, hvilket vil sige, at alle rejser uden for Danmark frarådes.

Vaccineproducenterne mangler stadig viden om både effekt og bivirkninger blandt børn og unge. Som Sundhedsstyrelsen skriver på sin hjemmeside, arbejder flere producenter nu på at undersøge vacciner til børn, og man vil muligvis på et senere tidspunkt kunne vaccinere børn og unge.

»Til gengæld er risikoen for, at børn blive alvorligt syge eller får varige mén, meget lille. Så myndighederne og politikerne bliver på et tidspunkt nødt til at forholde sig til, om et vaccinepas også skal omfatte børn og unge under 16 år,« siger Joachim Hoffmann-Petersen.

I øjeblikket undersøger både Moderna og AstraZeneca, om der er grundlag for, at deres vacciner kan godkendes til børn.